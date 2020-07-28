***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2020 14:00
***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHYAY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHYAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862374
BIST
13:541.181
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -14,29
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
13:546,9268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0660
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
13:548,1357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0711
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
13:54428,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,41
|Açılış
|: 428,63
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|789,00
|1.175.610
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|30.689.329
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|88.991.923
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.359.374
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|42.638.518
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|34.381.820
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|321.793
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|153.296
|% -7,45
|
|BUCIM
|5,97
|34.867.862
|% -6,57
|
|KLNMA
|48,60
|62.655.333
|% -6,36
|
|ASELS
|37,64
|1.406.206.616
|% -0,11
|
|GUSGR
|6,05
|1.137.401.755
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,30
|747.180.209
|% -0,86
|
|GARAN
|7,59
|544.212.637
|% -2,32
|
|KRDMD
|3,07
|458.188.364
|% -1,29
|
|EKGYO
|2,30
|747.180.209
|% -0,86
|
|IHLAS
|0,94
|235.356.872
|% -5,05
|
|GUSGR
|6,05
|1.137.401.755
|% 6,89
|
|KRDMD
|3,07
|458.188.364
|% -1,29
|
|IHLGM
|1,77
|260.371.204
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8887
|8,9333
|% 0,76
|
|Frank
|7,5039
|7,5491
|% 0,90
|
|Riyal
|1,8390
|1,8482
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-12,71
|
|Altın Gr.
|429
|429
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.846
|19,00
|
|Tam
|2.896
|2.927
|19,60
|
|Yarım
|1.406
|1.428
|9,60
|
|Çeyrek
|705
|715
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|-1,00
|
|Gümüş Gr.
|5,20
|5,21
|-0,23
|
|B. Petrol
|43,92
|43,92
|0,02
|