***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2020 12:16
***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHYAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHYAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865329
BIST
18:001.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,82
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
18:007,0463
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,1474
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
18:008,3911
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 0,2255
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4007
En Düşük
8,1274
18:00462,05
En Yüksek
|Değişim
|: 3,38%
|| 15,11
|Açılış
|: 462,05
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,34
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,96
|421.574.552
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|31.364.793
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.644.786
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.582.579
|% 9,98
|
|INTEM
|13,13
|14.556.310
|% 9,97
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|498.562
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|8.016.028
|% -10,00
|
|QNBFB
|72,10
|1.050.137
|% -9,99
|
|MRSHL
|118,90
|58.189.638
|% -9,99
|
|SISE
|6,21
|2.634.440.847
|% 8,00
|
|EKGYO
|2,11
|1.549.545.792
|% -0,94
|
|GARAN
|6,80
|1.402.907.628
|% 0,59
|
|KRDMD
|2,87
|966.232.429
|% 3,24
|
|AKBNK
|5,02
|941.963.272
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,11
|1.549.545.792
|% -0,94
|
|SISE
|6,21
|2.634.440.847
|% 8,00
|
|KRDMD
|2,87
|966.232.429
|% 3,24
|
|GARAN
|6,80
|1.402.907.628
|% 0,59
|
|AKBNK
|5,02
|941.963.272
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2196
|9,2659
|% 2,78
|
|Frank
|7,7246
|7,7711
|% 2,90
|
|Riyal
|1,8709
|1,8803
|% 2,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.047
|2.048
|28,09
|
|Altın Gr.
|465
|465
|17,84
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.102
|117,80
|
|Tam
|3.142
|3.192
|121,00
|
|Yarım
|1.525
|1.558
|61,40
|
|Çeyrek
|765
|780
|29,60
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,96
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,35
|
|B. Petrol
|46,02
|46,02
|1,59
|
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