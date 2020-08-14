***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.08.2020 11:21
***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHYAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHYAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868938
BIST
11:081.082
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -18,56
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.081
11:087,3739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0330
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3739
En Düşük
7,3269
11:088,7032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0251
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7062
En Düşük
8,6435
11:08461,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,91
|Açılış
|: 461,92
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler11:08
|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|FADE
|4,65
|3.136.546
|% 9,93
|
|ULAS
|4,98
|4.838.044
|% 9,93
|
|TKURU
|66,95
|900.611
|% 9,93
|
|SILVR
|4,99
|7.908.197
|% 9,91
|
|RALYH
|16,11
|1.998.389
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|879.012
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|8.326.816
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,97
|487.579.999
|% -0,51
|
|TUPRS
|79,55
|291.500.359
|% 1,47
|
|THYAO
|10,94
|214.547.643
|% -1,80
|
|ASELS
|17,28
|186.126.657
|% -1,76
|
|GARAN
|6,83
|180.965.035
|% -1,44
|
|EKGYO
|1,97
|487.579.999
|% -0,51
|
|DOHOL
|2,08
|158.155.922
|% 2,46
|
|TSKB
|1,09
|81.823.807
|% -2,68
|
|KARSN
|3,18
|174.412.995
|% -3,34
|
|YKBNK
|2,07
|112.499.578
|% -1,90
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3709
|7,3739
|% 0,45
|
|Euro
|8,6970
|8,7032
|% 0,29
|
|Sterlin
|9,6022
|9,6504
|% 0,43
|
|Frank
|8,0609
|8,1095
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9595
|1,9694
|% 0,43
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-2,41
|
|Altın Gr.
|461
|462
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,15
|
|B. Petrol
|44,67
|44,67
|-0,29
|