***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 15:07
***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHYAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHYAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883780
BIST
17:271.158
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -32,46
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:278,0851
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1180
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:279,5568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1076
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:27495,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 7,95
|Açılış
|: 495,16
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:25
|RTALB
|49,52
|264.225.167
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.251.421
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.059.415
|% 9,98
|
|KONYA
|749,20
|335.546.365
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,76
|10.042.918
|% -10,00
|
|CEOEM
|7,20
|100.699.980
|% -10,00
|
|TKURU
|265,50
|6.520.067
|% -10,00
|
|POLTK
|423,00
|569.922
|% -10,00
|
|TSKB
|1,94
|3.124.788.954
|% 6,59
|
|ECILC
|7,52
|1.395.275.327
|% 5,17
|
|GARAN
|6,85
|1.023.612.886
|% -3,11
|
|SISE
|6,48
|836.641.071
|% -4,85
|
|FENER
|38,28
|729.638.711
|% 0,84
|
|TSKB
|1,94
|3.124.788.954
|% 6,59
|
|SKBNK
|1,81
|585.349.285
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,71
|468.571.894
|% -6,04
|
|KRDMD
|3,39
|673.460.146
|% -2,59
|
|IHLAS
|1,19
|239.680.537
|% -7,03
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0819
|8,0864
|% 1,50
|
|Euro
|9,5508
|9,5582
|% 1,15
|
|Sterlin
|10,4843
|10,5369
|% 1,18
|
|Frank
|8,8724
|8,9258
|% 1,10
|
|Riyal
|2,1489
|2,1597
|% 1,46
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|4,81
|
|Altın Gr.
|496
|496
|9,00
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|63,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|55,49
|
|Yarım
|1.578
|1.618
|26,84
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,42
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,47
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,06
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:37ARDYZ
Yüzde -6.63 oranında düşüşle 35.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 513, 433 adet işlem
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17:36PENGD
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 387, 957 adet işlem
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17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -32, 94 kaybederek (% -2.52 ) 1, 272
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17:34XU100
Endeks 1, 159 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 68 altında . İşlem hacmi 23, 100.00 milyon TL de
-
17:34DERIM
Yüzde -7.58 oranında düşüşle 9.75 lira fiyatla işlem gören hissede 612, 683 adet işlem