***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 11:00
***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHYAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHYAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888832
BIST
12:151.276
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -17,29
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
12:157,7397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0329
|Açılış
|: 7,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
12:159,1886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0449
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1931
En Düşük
9,1109
12:15470,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,91
|Açılış
|: 470,88
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,95
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler12:15
|YESIL
|48,28
|15.486.349
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|45.380.249
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|SAFKR
|7,90
|82.904.513
|% 9,72
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,65
|2.202.015.526
|% -3,35
|
|KRDMD
|4,28
|634.094.213
|% -2,28
|
|EKGYO
|1,90
|565.168.304
|% 0,53
|
|AKBNK
|6,05
|545.231.344
|% -4,12
|
|YKBNK
|2,78
|488.448.363
|% -2,80
|
|EKGYO
|1,90
|565.168.304
|% 0,53
|
|GARAN
|8,65
|2.202.015.526
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,78
|488.448.363
|% -2,80
|
|KRDMD
|4,28
|634.094.213
|% -2,28
|
|SKBNK
|1,48
|175.217.071
|% -2,63
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7363
|7,7397
|% 0,43
|
|Euro
|9,1829
|9,1886
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,2029
|10,2540
|% 0,58
|
|Frank
|8,4687
|8,5198
|% 0,62
|
|Riyal
|2,0571
|2,0674
|% 0,35
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|4,23
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,32
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.171
|2,00
|
|Tam
|3.109
|3.187
|3,16
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|1,53
|
|Çeyrek
|754
|771
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,72
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,01
|
|B. Petrol
|43,76
|43,76
|-0,06
|