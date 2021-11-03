***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 12:34
***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHYAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHYAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974156
BIST
13:491.526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,87
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
13:499,6843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0819
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
13:4911,2298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1065
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
13:49553,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,91
|Açılış
|: 553,97
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler13:49
|IHAAS
|5,06
|27.233.112
|% 10,00
|
|DOBUR
|70,35
|39.602.114
|% 9,24
|
|TUREX
|13,19
|62.831.089
|% 8,65
|
|ERBOS
|133,10
|239.604.473
|% 8,39
|
|PRKAB
|24,22
|156.212.999
|% 7,84
|
|CANTE
|12,92
|92.770.002
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|31.907.768
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,32
|55.516.920
|% -9,96
|
|KARYE
|19,79
|32.638.702
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.016.118
|% -9,95
|
|GARAN
|10,12
|2.678.529.743
|% -0,39
|
|THYAO
|15,42
|1.344.609.527
|% -0,45
|
|SISE
|8,73
|918.554.632
|% 1,28
|
|TSPOR
|5,10
|842.642.610
|% -5,03
|
|YKBNK
|2,81
|715.063.351
|% -0,71
|
|GARAN
|10,12
|2.678.529.743
|% -0,39
|
|YKBNK
|2,81
|715.063.351
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,97
|499.867.369
|% -2,96
|
|TSKB
|1,37
|243.460.626
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,10
|842.642.610
|% -5,03
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6820
|9,6843
|% 0,85
|
|Euro
|11,2245
|11,2298
|% 0,96
|
|Sterlin
|13,1331
|13,1989
|% 0,75
|
|Frank
|10,5716
|10,6352
|% 1,09
|
|Riyal
|2,5699
|2,5827
|% 0,69
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-4,65
|
|Altın Gr.
|555
|555
|2,79
|
|Cumhuriyet
|3.669
|3.724
|38,00
|
|Tam
|3.652
|3.743
|36,70
|
|Yarım
|1.765
|1.811
|17,75
|
|Çeyrek
|885
|905
|8,88
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,05
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|-1,64
|