***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2022 13:01
***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHYAY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHYAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005055
BIST
17:231.931
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -21,16
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
17:2313,8125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0170
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
17:2315,5613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0691
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
17:23850,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 11,90
|Açılış
|: 850,62
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler17:21
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.930.509
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|27.446.028
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|100.673.762
|% 9,88
|
|PKENT
|381,80
|11.099.530
|% -9,95
|
|IHYAY
|0,66
|10.681.195
|% -9,59
|
|AEFES
|24,28
|69.881.734
|% -9,54
|
|AGESA
|20,96
|4.258.079
|% -8,71
|
|AYES
|19,64
|397.402
|% -7,36
|
|THYAO
|25,68
|4.124.539.769
|% -5,93
|
|KRDMD
|11,72
|2.270.329.636
|% 3,53
|
|EREGL
|30,96
|2.135.040.616
|% -0,64
|
|TUPRS
|191,60
|1.351.669.423
|% 6,50
|
|GARAN
|11,13
|1.196.267.570
|% -2,20
|
|YKBNK
|3,55
|736.214.892
|% -3,27
|
|KRDMD
|11,72
|2.270.329.636
|% 3,53
|
|THYAO
|25,68
|4.124.539.769
|% -5,93
|
|EKGYO
|1,99
|300.858.565
|% -2,45
|
|HUNER
|2,65
|369.042.716
|% -0,75
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8065
|13,8226
|% 0,20
|
|Euro
|15,5205
|15,5747
|% -0,36
|
|Sterlin
|18,4675
|18,5601
|% 0,11
|
|Frank
|14,9745
|15,0647
|% 0,86
|
|Riyal
|3,6715
|3,6899
|% 0,13
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|20,21
|
|Altın Gr.
|850
|851
|11,92
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,91
|0,15
|
|B. Petrol
|97,73
|97,73
|3,61
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:36IHYAY
Yüzde -9.59 oranında düşüşle 0.66 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 850, 050 adet işlem
-
17:35AEFES
Yüzde -9.31 oranında düşüşle 24.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 783, 140 adet işlem
-
17:34PGSUS
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 94.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 071, 999 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 9 kaybederek (% -0.50 ) 2, 170
-
17:33XU100
Endeks 1, 936 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 87 altında . İşlem hacmi 25, 962.00 milyon TL de