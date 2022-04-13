***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2022 16:03
***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHYAY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHYAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020061
BIST
15:532.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,52
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.455
15:5314,6012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0026
|Açılış
|: 14,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
15:5315,8385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0281
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8630
En Düşük
15,7820
15:53928,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,92
|Açılış
|: 928,03
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,66
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler15:50
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|OYLUM
|2,56
|11.775.397
|% 9,87
|
|CRDFA
|2,35
|31.758.336
|% 9,81
|
|AVGYO
|3,55
|27.028.487
|% 8,90
|
|ZOREN
|2,19
|594.198.918
|% 8,42
|
|ASUZU
|81,00
|23.579.289
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.257.521
|% -9,97
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|ISFIN
|4,15
|304.645.434
|% -8,79
|
|PINSU
|3,76
|53.585.720
|% -8,29
|
|THYAO
|36,96
|2.447.017.297
|% -0,75
|
|GARAN
|13,63
|2.424.975.790
|% -0,73
|
|SISE
|17,46
|2.244.993.755
|% 1,10
|
|EREGL
|35,00
|2.128.154.338
|% 1,69
|
|KRDMD
|16,15
|2.125.400.850
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,03
|2.054.522.930
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,71
|829.538.899
|% -0,37
|
|ODAS
|2,36
|701.796.010
|% 3,96
|
|ZOREN
|2,19
|594.198.918
|% 8,42
|
|GARAN
|13,63
|2.424.975.790
|% -0,73
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5965
|14,6025
|% 0,03
|
|Euro
|15,8256
|15,8443
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,9266
|19,0215
|% 0,13
|
|Frank
|15,5525
|15,6462
|% -0,11
|
|Riyal
|3,8810
|3,9005
|% 0,11
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.977
|9,89
|
|Altın Gr.
|927
|927
|5,14
|
|Cumhuriyet
|6.141
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.111
|6.263
|3,70
|
|Yarım
|2.953
|3.030
|1,79
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,70
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|0,12
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,52
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:05VESTL
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 29.80 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 251, 494 adet işlem
-
16:04SNGYO
Yüzde 4.56 oranında artışla 7.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 550, 061 adet işlem
-
16:03CRDFA
Yüzde 9.81 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 970, 753 adet işlem
-
16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 87 artarak (% 0.32 ) 2, 759
-
16:01
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, SISE