***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 15:53
***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHYAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHYAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029192
BIST
16:292.439
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -50,74
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
16:2915,3206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0743
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
16:2916,2256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1431
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
16:29910,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 8,47
|Açılış
|: 910,88
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:27
|ULUUN
|10,38
|74.131.479
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.826.683
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.115.074
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|KLMSN
|11,16
|14.852.167
|% -10,00
|
|ARSAN
|4,32
|60.923.958
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.719.238
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.262.867
|% -9,98
|
|THYAO
|41,64
|2.523.245.323
|% -1,33
|
|SISE
|19,74
|2.384.552.916
|% -1,50
|
|KRDMD
|16,27
|1.854.161.582
|% -1,81
|
|ASELS
|23,78
|1.608.589.181
|% -1,65
|
|SAHOL
|19,98
|1.289.066.626
|% -2,54
|
|EKGYO
|2,68
|604.470.072
|% -3,25
|
|YKBNK
|4,62
|837.829.332
|% -4,74
|
|KARSN
|5,15
|629.997.500
|% 0,59
|
|VAKBN
|4,38
|535.906.873
|% -4,58
|
|SISE
|19,74
|2.384.552.916
|% -1,50
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3027
|15,3217
|% 0,49
|
|Euro
|16,1980
|16,2278
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,8926
|18,9874
|% 0,78
|
|Frank
|15,4082
|15,5010
|% 0,89
|
|Riyal
|4,0759
|4,0964
|% 0,44
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|9,11
|
|Altın Gr.
|909
|910
|7,18
|
|Cumhuriyet
|6.140
|6.232
|-15,00
|
|Tam
|6.109
|6.265
|-19,89
|
|Yarım
|2.953
|3.030
|-9,63
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|-4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,72
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,20
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,31
|
Seans Raporu
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