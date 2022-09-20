***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2022 12:08
***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHYAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHYAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064212
BIST
16:453.232
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 32,02
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
16:4518,3143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0204
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
16:4518,3023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0283
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
16:45978,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,33
|Açılış
|: 978,82
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
977,43
BIST En Aktif Hisseler16:43
|HDFGS
|2,75
|84.703.678
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|74.782.804
|% 9,99
|
|BIOEN
|12,89
|229.107.619
|% 9,98
|
|ULUFA
|6,54
|47.229.149
|% 9,92
|
|ZOREN
|3,60
|495.982.358
|% 9,76
|
|TSKB
|3,97
|15.644.809
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.372.154
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|6.469.533.648
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|16.513.586
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|6.469.533.648
|% -9,94
|
|ISCTR
|8,10
|4.061.693.552
|% 2,66
|
|GARAN
|19,57
|3.933.418.928
|% -0,20
|
|THYAO
|70,20
|3.878.637.126
|% 2,11
|
|HALKB
|8,26
|3.851.895.510
|% -7,71
|
|VAKBN
|8,43
|6.469.533.648
|% -9,94
|
|EKGYO
|3,83
|2.114.844.639
|% -2,79
|
|ISCTR
|8,10
|4.061.693.552
|% 2,66
|
|HALKB
|8,26
|3.851.895.510
|% -7,71
|
|YKBNK
|7,00
|2.982.968.730
|% 3,86
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2985
|18,3209
|% 0,15
|
|Euro
|18,2912
|18,3073
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,7910
|20,8952
|% -0,14
|
|Frank
|18,8582
|18,9718
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8528
|4,8771
|% 0,21
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|-12,48
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-4,23
|
|Cumhuriyet
|6.643
|6.744
|2,00
|
|Tam
|6.659
|6.754
|-35,00
|
|Yarım
|3.244
|3.289
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.645
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,12
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|-0,23
|
|B. Petrol
|91,07
|91,07
|-0,93
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:58AKENR
Yüzde 9.28 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 358, 831 adet işlem
-
16:57MNDRS
Yüzde 5.39 oranında artışla 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 852, 801 adet işlem
-
16:56SASA
Yüzde 4.87 oranında artışla 56.00 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 632, 376 adet işlem
-
16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 64 artarak (% 1.44 ) 3, 490
-
16:55XU100
Endeks 3, 221 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 58, 823.00 milyon TL de