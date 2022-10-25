***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 15:41
***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHYAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHYAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073987
BIST
15:353.974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -3,81
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.973
15:3518,6135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0306
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
15:3518,3800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0483
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
15:35981,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,54
|Açılış
|: 981,79
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler15:34
|TSPOR
|4,95
|281.019.665
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.198.221
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|5.486.941
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.590.711
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.597.900
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|233.107.565
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|64.499.159
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,44
|72.770.961
|% -9,95
|
|THYAO
|101,00
|4.100.018.316
|% 1,51
|
|SISE
|33,64
|2.823.331.099
|% 3,64
|
|SASA
|102,80
|2.279.108.658
|% 2,80
|
|AKBNK
|15,62
|2.234.212.106
|% 1,03
|
|YKBNK
|9,62
|2.085.078.136
|% 2,67
|
|SKBNK
|2,09
|962.494.006
|% 5,56
|
|TSKB
|3,11
|1.334.836.354
|% 7,24
|
|EKGYO
|4,61
|1.799.664.208
|% -0,43
|
|YKBNK
|9,62
|2.085.078.136
|% 2,67
|
|ISCTR
|9,88
|2.068.474.714
|% 2,28
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6075
|18,6135
|% 0,16
|
|Euro
|18,3708
|18,3800
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,0073
|21,1127
|% 0,44
|
|Frank
|18,4823
|18,5937
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9351
|4,9599
|% 0,05
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|-7,65
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|6.604
|6.704
|-34,00
|
|Tam
|6.633
|6.715
|-54,00
|
|Yarım
|3.232
|3.280
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,89
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,30
|-0,21
|
|B. Petrol
|90,36
|90,36
|-0,85
|
Seans Raporu
15:34
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