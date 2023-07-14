***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2023 13:06
***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHYAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172039
BIST
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14:156.410
En Düşük
|Değişim
|: 0,66%
|| 41,95
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
14:1526,1890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1688
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
14:1529,4244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1960
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
14:151.648,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,01
|Açılış
|: 1.648,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler14:13
|EDIP
|12,98
|126.135.875
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|18.990.543
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|37.640.299
|% 10,00
|
|MAALT
|538,50
|19.984.211
|% 9,99
|
|OTTO
|222,60
|5.422.759
|% 9,98
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|PRZMA
|24,68
|3.343.745
|% -9,99
|
|IHAAS
|21,44
|69.477.104
|% -9,99
|
|AYCES
|239,90
|207.649.241
|% -9,98
|
|AVGYO
|8,64
|9.733.799
|% -9,91
|
|THYAO
|213,30
|5.562.069.681
|% 1,81
|
|ASELS
|69,95
|5.140.851.052
|% 2,87
|
|AKBNK
|24,48
|2.697.726.680
|% 0,16
|
|ASTOR
|83,05
|2.382.532.279
|% -0,24
|
|ISCTR
|14,59
|2.315.882.314
|% -1,15
|
|ISCTR
|14,59
|2.315.882.314
|% -1,15
|
|YKBNK
|13,95
|2.173.069.905
|% -2,24
|
|EKGYO
|8,32
|1.111.147.471
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,86
|349.842.600
|% -2,05
|
|AKBNK
|24,48
|2.697.726.680
|% 0,16
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1847
|26,1904
|% 0,65
|
|Euro
|29,4173
|29,4301
|% 0,69
|
|Sterlin
|34,2376
|34,4093
|% 0,38
|
|Frank
|30,3725
|30,5554
|% 0,56
|
|Riyal
|6,9622
|6,9971
|% 0,60
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-1,59
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|6,25
|
|Cumhuriyet
|10.960
|11.125
|-20,00
|
|Tam
|10.607
|10.798
|15,00
|
|Yarım
|5.303
|5.423
|6,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.712
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,82
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,89
|0,05
|
|B. Petrol
|81,20
|81,20
|-0,16
|
Seans Raporu
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