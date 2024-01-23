***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.01.2024 16:24
***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHYAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHYAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242233
BIST
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18:007.939
En Düşük
|Değişim
|: -0,89%
|| -71,06
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
7.915
En Yüksek
8.146
18:0030,2783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0221
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
18:0032,8831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0811
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8511
18:001.970,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,47
|Açılış
|: 1.970,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BYDNR
|28,82
|163.375.754
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|14.390.979
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.739.813
|% 10,00
|
|TETMT
|4.597,50
|23.749.073
|% 9,99
|
|METUR
|7,82
|13.093.720
|% 9,99
|
|BAYRK
|25,66
|60.288.247
|% -9,96
|
|NTHOL
|23,34
|141.541.987
|% -9,95
|
|GARFA
|117,00
|171.835.199
|% -9,93
|
|AKYHO
|4,43
|120.556.105
|% -9,59
|
|ULAS
|21,06
|20.115.453
|% -9,22
|
|THYAO
|248,50
|7.152.313.278
|% -0,70
|
|YKBNK
|20,90
|5.636.139.576
|% -5,94
|
|AKBNK
|38,02
|5.096.757.681
|% -5,09
|
|KCHOL
|151,60
|3.894.639.121
|% -1,75
|
|ISCTR
|23,84
|3.886.448.061
|% -4,72
|
|EKGYO
|9,39
|3.491.731.031
|% -0,84
|
|YKBNK
|20,90
|5.636.139.576
|% -5,94
|
|AKFGY
|1,93
|429.129.488
|% 1,05
|
|ISCTR
|23,84
|3.886.448.061
|% -4,72
|
|KATMR
|2,20
|327.527.806
|% -0,90
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2715
|30,2783
|% 0,07
|
|Euro
|32,8710
|32,8831
|% -0,25
|
|Sterlin
|38,2953
|38,4873
|% -0,10
|
|Frank
|34,6384
|34,8471
|% -0,13
|
|Riyal
|8,0490
|8,0894
|% 0,08
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,36
|22,40
|% 0,66
|
|Platin
|899,55
|900,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,16
|954,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,62
|79,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,08
|2.024,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
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