***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanıİrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulu'nun bugün (30.03.2020) yapılan toplantısındaDenetim Komitesinin 27.03.2020 tarih 2020/02 sayılı tavsiye kararına istinaden, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: X N22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında" Tebliği ikinci kısım 25/3 maddesi çerçevesinde, şirketimizin 2020 yılına ait Bağımsız Denetim işlemleri ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına,Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833275BIST