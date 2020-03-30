***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2020 15:45
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun bugün (30.03.2020) yapılan toplantısında
Denetim Komitesinin 27.03.2020 tarih 2020/02 sayılı tavsiye kararına istinaden, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: X N22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında" Tebliği ikinci kısım 25/3 maddesi çerçevesinde, şirketimizin 2020 yılına ait Bağımsız Denetim işlemleri ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833275
BIST
16:5988.228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 102,90
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16:596,5828
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|: 2,07%
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,5839
En Düşük
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16:597,2603
En Yüksek
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|: 1,05%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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343,62
En Düşük
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|IHYAY
|0,66
|37.171.979
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.481.621
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,73
|5.562.892
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.377.101
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.578.568
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,16
|321.075
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|316.839
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|3.815.965
|% -9,84
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|SELEC
|7,39
|72.162.793
|% -9,44
|
|THYAO
|8,75
|679.411.503
|% -1,24
|
|ASELS
|23,28
|566.814.855
|% 0,69
|
|GARAN
|8,04
|491.148.960
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,48
|447.906.564
|% -8,86
|
|SASA
|7,98
|334.815.467
|% 9,92
|
|IHLGM
|0,96
|164.529.220
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,04
|274.500.596
|% 5,70
|
|IHLAS
|0,49
|57.632.068
|% 4,26
|
|TSPOR
|2,79
|233.447.105
|% 7,72
|
|YKBNK
|1,89
|160.005.873
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1257
|8,1665
|% 1,55
|
|Frank
|6,8424
|6,8836
|% 1,25
|
|Riyal
|1,7454
|1,7542
|% 1,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.621
|-8,51
|
|Altın Gr.
|343
|343
|5,18
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,11
|14,15
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,02
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|B. Petrol
|26,16
|26,16
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