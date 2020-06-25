***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanıİrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25.06.2020Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2020 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852961BIST