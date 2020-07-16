***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2020 25.06.2020 10.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanıİrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25.06.2020Tescil Tarihi10.07.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su16.07.2020 - 10119AçıklamalarŞirketimizin 25.06.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, 2020 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.07.2020 tarihinde tescil edilerek 16.07.2020 tarihli ve 10119 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860086BIST