***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.07.2020 15:13
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2020 25.06.2020 10.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.06.2020
Tescil Tarihi
10.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.07.2020 - 10119
Açıklamalar
Şirketimizin 25.06.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, 2020 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.07.2020 tarihinde tescil edilerek 16.07.2020 tarihli ve 10119 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860086
BIST
15:16119.233
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 1.492,32
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.735
15:166,8597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
15:167,8378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0115
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8411
En Düşük
7,8069
15:16398,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,92
|Açılış
|: 398,09
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|9.578.368
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|12.232.141
|% 10,00
|
|KENT
|1.248,30
|20.074.901
|% 9,99
|
|YESIL
|17,84
|16.344.772
|% 9,99
|
|FMIZP
|66,60
|28.418.750
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,11
|13.001.171
|% -4,59
|
|RTALB
|35,76
|31.780.449
|% -4,18
|
|ALYAG
|1,27
|1.113.938
|% -3,79
|
|AYEN
|6,41
|10.824.374
|% -3,75
|
|TSPOR
|4,88
|864.088.546
|% -3,56
|
|TSPOR
|4,88
|864.088.546
|% -3,56
|
|EKGYO
|2,30
|757.523.450
|% -1,71
|
|GARAN
|8,02
|747.988.285
|% 1,78
|
|THYAO
|12,13
|681.179.828
|% 2,80
|
|TRKCM
|4,67
|651.974.803
|% 0,65
|
|EKGYO
|2,30
|757.523.450
|% -1,71
|
|ODAS
|2,95
|604.260.260
|% 3,51
|
|IHLGM
|1,86
|346.197.601
|% 3,33
|
|TSPOR
|4,88
|864.088.546
|% -3,56
|
|TRKCM
|4,67
|651.974.803
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5845
|8,6276
|% -0,23
|
|Frank
|7,2268
|7,2703
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-5,40
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|2.584
|2.606
|-11,30
|
|Tam
|2.662
|2.674
|-11,60
|
|Yarım
|1.292
|1.308
|-5,60
|
|Çeyrek
|648
|655
|-2,80
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,23
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,24
|4,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,52
|43,52
|-0,27
|
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