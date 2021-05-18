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***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

18.05.2021 09:56


dirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2021
Tescil Tarihi
17.05.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.05.2021 / 10329
Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 28.04.2021 tarihli Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.05.2021 tarihinde tescil edilerek, 17.05.2021 tarih ve 10329 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan  edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936693


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