***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.05.2021 09:56
dirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2021
Tescil Tarihi
17.05.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.05.2021 / 10329
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 28.04.2021 tarihli Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.05.2021 tarihinde tescil edilerek, 17.05.2021 tarih ve 10329 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936693
BIST
10:151.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,57
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.461
10:158,3326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0209
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,3395
En Düşük
8,3073
10:1510,1656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0560
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1656
En Düşük
10,1023
10:15500,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,64
|Açılış
|: 500,59
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
501,62
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler10:13
|NTGAZ
|10,89
|7.933.507
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|1.342.743
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,84
|870.591
|% 9,65
|
|SNPAM
|17,66
|191.081
|% 9,21
|
|VAKFN
|13,40
|76.116.249
|% 7,46
|
|IHGZT
|1,32
|4.142.503
|% -9,59
|
|YAPRK
|85,65
|5.469.254
|% -5,41
|
|FLAP
|2,79
|4.650.476
|% -3,79
|
|INTEM
|48,64
|223.786
|% -3,59
|
|TKURU
|240,10
|411.604
|% -3,54
|
|GARAN
|8,07
|220.614.389
|% 1,38
|
|SISE
|7,97
|145.282.769
|% 1,79
|
|KRDMD
|8,29
|76.519.504
|% 1,59
|
|VAKFN
|13,40
|76.116.249
|% 7,46
|
|THYAO
|13,26
|73.966.760
|% -0,75
|
|GARAN
|8,07
|220.614.389
|% 1,38
|
|YKBNK
|2,16
|52.826.353
|% 1,41
|
|SISE
|7,97
|145.282.769
|% 1,79
|
|AKBNK
|5,23
|65.421.997
|% 1,75
|
|KRDMD
|8,29
|76.519.504
|% 1,59
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3272
|8,3344
|% 0,27
|
|Euro
|10,1583
|10,1647
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,7893
|11,8484
|% 0,62
|
|Frank
|9,2322
|9,2879
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2147
|2,2258
|% 0,23
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|3,40
|
|Altın Gr.
|500
|501
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,53
|28,56
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,12
|
|B. Petrol
|69,78
|69,78
|0,32
|