***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.07.2022 17:55
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022 ve 02.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
02.07.2022
Tescil Tarihi
18.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.07.2022 - 10619
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 02.07.2022 tarihli Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.07.2022 tarihinde tescil edilerek, 18.07.2022 tarih ve 10619 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045911
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 68,83
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.451
En Düşük
2.402
18:0517,4692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0693
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
18:0517,7806
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2292
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
18:05960,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,63
|Açılış
|: 962,18
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|9,24
|160.968.185
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,18
|74.522.124
|% 9,98
|
|ECILC
|13,79
|295.266.624
|% 9,97
|
|ASUZU
|194,10
|415.059.605
|% 9,97
|
|UFUK
|77,20
|3.103.160
|% 9,97
|
|GESAN
|47,20
|308.388.150
|% -8,26
|
|DOBUR
|42,80
|9.191.906
|% -8,15
|
|SILVR
|20,44
|74.234.172
|% -7,26
|
|SMRTG
|29,44
|174.255.287
|% -6,54
|
|FENER
|51,70
|287.984.008
|% -5,31
|
|THYAO
|49,98
|4.402.977.193
|% 4,26
|
|EREGL
|27,32
|1.641.173.381
|% 5,24
|
|SISE
|20,66
|1.593.145.116
|% 1,57
|
|ODAS
|3,49
|1.085.625.415
|% 7,06
|
|SASA
|41,10
|1.059.915.322
|% 3,63
|
|ODAS
|3,49
|1.085.625.415
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,97
|686.958.345
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,39
|756.369.144
|% 5,02
|
|THYAO
|49,98
|4.402.977.193
|% 4,26
|
|AKBNK
|8,27
|716.506.646
|% 4,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4420
|17,4692
|% 0,40
|
|Euro
|17,7379
|17,7806
|% 1,31
|
|Sterlin
|20,8827
|20,9874
|% 1,46
|
|Frank
|17,8166
|17,9239
|% 0,33
|
|Riyal
|4,6300
|4,6532
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|4,50
|
|Altın Gr.
|962
|962
|5,82
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.518
|6.625
|-79,00
|
|Yarım
|3.166
|3.234
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.588
|1.616
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,89
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,51
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
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17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem