***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2023 17:28
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kaizen Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (31.03.2023) yapılan toplantısında Denetim Komitesinin tavsiye kararına istinaden, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri:X N 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği ikinci kısım 25/3 maddesi çerçevesinde, şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak "Kaizen Bağımsız Denetim Anonim Şirketi" 'nin seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130424
BIST
17:384.842
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -54,42
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:3819,1891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:3820,8830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0554
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
17:381.220,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.219,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:38
|EKSUN
|86,50
|44.184.979
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|64.007.553
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|36.967.768
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.929
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.467.404.396
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|BVSAN
|65,90
|669.001.138
|% -9,97
|
|EMNIS
|41,40
|488.452
|% -9,96
|
|ASTOR
|53,30
|2.625.312.853
|% -0,56
|
|AKFYE
|17,10
|2.467.404.396
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,40
|2.439.281.257
|% 2,20
|
|TUPRS
|531,60
|2.322.858.410
|% -1,37
|
|ISCTR
|13,27
|2.076.010.192
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,56
|836.995.125
|% 9,40
|
|ISCTR
|13,27
|2.076.010.192
|% -1,85
|
|ALBRK
|2,90
|451.019.315
|% 3,20
|
|AKFYE
|17,10
|2.467.404.396
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,25
|731.862.225
|% -2,34
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1841
|19,1891
|% 0,11
|
|Euro
|20,8634
|20,8830
|% -0,26
|
|Sterlin
|23,6664
|23,7850
|% -0,05
|
|Frank
|20,9391
|21,0653
|% 0,16
|
|Riyal
|5,0947
|5,1203
|% 0,06
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|-2,88
|
|Altın Gr.
|1.219
|1.220
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.230
|8.320
|2,00
|
|Yarım
|4.034
|4.071
|1,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.035
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,97
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,77
|14,78
|0,04
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|0,68
|
Seans Raporu
17:38
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 94 kaybederek (% -1.04 ) 4, 352
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