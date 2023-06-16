***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKaizen Bağımsız Denetim Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi16.06.2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2023 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159523BIST