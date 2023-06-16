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***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

16.06.2023 18:22
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kaizen Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.06.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2023 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi kabul edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159523


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