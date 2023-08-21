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***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

21.08.2023 19:12
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2023-30.06.2023 dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187920


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKSUN 96,80 977.605.797 % 10,00  
DOHOL 14,74 2.430.043.085 % 10,00  
TURSG 24,42 466.913.170 % 10,00  
TUPRS 139,70 10.837.966.398 % 10,00  
TATEN 29,92 7.614.879 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,1512 27,1588 % 0,33  
Euro 29,6109 29,6197 % 0,50  
Sterlin 34,5389 34,7121 % 0,49  
Frank 30,7851 30,9705 % 0,71  
Riyal 7,2182 7,2544 % 0,29  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.894 1.895 5,26  
Altın Gr. 1.654 1.654 9,79  
Cumhuriyet 11.372 11.543 47,00  
Tam 11.146 11.240 112,00  
Yarım 5.590 5.646 57,00  
Çeyrek 2.786 2.823 28,00  
Gümüş.Ons 23,30 23,32 0,55  
Gümüş Gr. 20,31 20,33 0,52  
B. Petrol 84,33 84,33 -0,49  
Seans Raporu 18:05
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