***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 236.569.760 214.168.090Satışların Maliyeti25 -202.081.435 -184.024.954TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.488.325 30.143.136BRÜT KAR (ZARAR)34.488.325 30.143.136Genel Yönetim Giderleri26 -34.835.841 -34.979.252Pazarlama Giderleri26 -10.263.039 -12.938.815Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 36.646.005 16.056.528Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -10.145.511 -18.578.383ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.889.939 -20.296.786Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 15.114.745 16.188.794Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -2.683.716 -10.480.948FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)28.320.968 -14.588.940Finansman Gelirleri29 3.025.816 3.678.777Finansman Giderleri29 -15.830.803 -4.143.346SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.515.981 -15.053.509Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.324.120 2.829.214Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -501.805Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -3.822.315 2.829.214SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.191.861 -12.224.295DÖNEM KARI (ZARARI)11.191.861 -12.224.295Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar24-31 9.823.774 -2.264.544Ana Ortaklık Payları31 1.368.087 -9.959.751Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 31 0,05600000 -0,06100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.362.096 2.269.033Dönem Karı (Zararı)31 11.191.861 -12.224.295Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.240.177 3.495.974Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 8.619.609 4.862.880Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-13.954.912 9.110.300Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -8.235.329 2.101.213Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 56.570 31.833Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-4.427.171 -1.133.871Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 -1.348.982 8.111.125Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.327.443 4.943.469Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 8.382.427 4.969.323Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -54.984 -25.854Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12.256.669 93.636Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler29 -2.060.860 -2.045.840Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 14.317.529 2.139.476Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-9.287.596 -12.941.964Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.987.596 -12.941.964Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler28 -7.300.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 4.324.120 -2.829.214Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler2.641.104 -80.246Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-42.613 -80.246Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler2.683.717Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler28 17.116Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler313.740 319.997İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.953.519 12.744.573Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-24.000.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler19.223.476 11.736.846İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-337.721 867.909İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)19.561.197 10.868.937Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.004.462 2.544.154İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-32 4.201.144İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 1.004.462 -1.656.990Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.088.924 -5.797.745Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)21 2.929.274 2.380.287Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.598.325 2.050.966İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10-32 5.172.027 1.898.974İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 4.426.298 151.992Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 -1.032.078 -1.285.140Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-854.772 1.074.946İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11-32 -57.585 86.864İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -797.187 988.082Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21 2.521.820 1.044.852İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.255.102 -1.004.593Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22-23 -133.658 -122.467Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-9.121.444 -882.126Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.478.519 4.016.252Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -3.078.405 -1.747.219Vergi İadeleri (Ödemeleri)-38.018YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI9.599.939 1.990.695Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri6.290.374Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-7.800.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri258.464 162.900Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri258.464 162.900Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.012.998 -4.823.453Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -6.479.863 -4.752.495Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -533.135 -70.958Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri24.431.692Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -277.219Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri360.874FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.610.407 9.161.404Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.500.666Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.731.844Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.066.041Ödenen Faiz-8.543.299 -1.607.787Alınan Faiz730.777 268.525YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.648.372 13.421.132NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.648.372 13.421.132DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 16.344.854 2.904.450DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 14.696.482 16.325.582Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 14.721.341 16.344.854Finansal Yatırımlar7 31.300.000Ticari Alacaklar88.892.294 99.880.441İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-32 7.373.947 7.048.368İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 81.518.347 92.832.073Diğer Alacaklar1.465.009 2.758.707İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-32 26.830 26.830İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.438.179 2.731.877Stoklar12 23.288.481 15.256.127Peşin Ödenmiş Giderler21 4.529.629 7.005.359Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 232.307 169.094Diğer Dönen Varlıklar23 322.115 251.670ARA TOPLAM164.751.176 141.666.252TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR164.751.176 141.666.252DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.558.719 1.269.483İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.558.719 1.269.483Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 93.947.703 114.371.124Maddi Duran Varlıklar14 35.392.455 32.827.623Kullanım Hakkı Varlıkları14 18.026.310Maddi Olmayan Duran Varlıklar44.424.667 42.741.355Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 44.424.667 42.741.355Peşin Ödenmiş Giderler21 303.312 756.856Ertelenmiş Vergi Varlığı30 29.305.805 34.514.834TOPLAM DURAN VARLIKLAR222.958.971 226.481.275TOPLAM VARLIKLAR387.710.147 368.147.527KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 3.578.310Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 2.814.422 1.204.527Ticari Borçlar32.665.889 23.067.564İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-32 8.821.645 3.649.618İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 23.844.244 19.417.946Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 6.385.902 7.417.980Diğer Borçlar380.591 1.235.363İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-32 29.279 86.864İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 351.312 1.148.499Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 8.110.916 5.589.096Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 463.787Kısa Vadeli Karşılıklar6.462.344 3.307.908Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 5.057.413 1.847.893Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.404.931 1.460.015Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23 16.174.614 23.254.395ARA TOPLAM77.036.775 65.076.833TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER77.036.775 65.076.833UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 29.264.736 16.932.358Uzun Vadeli Karşılıklar23.795.985 20.326.209Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 23.417.180 19.947.504Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar18 378.805 378.705Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 30.883.166 31.268.948Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler23 385.086 2.426.749TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER84.328.973 70.954.264TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER161.365.748 136.031.097ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar101.330.627 113.551.222Ödenmiş Sermaye24 200.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları24 22.039.497 22.039.497Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.167.715 6.447.699Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.167.715 6.447.699Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)24 5.171.890 6.491.445Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -1.004.175 -43.746Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 6.540.167 6.528.265Diğer Yedekler24 -49.263.608 -42.721.200Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-83.521.231 -68.783.288Net Dönem Karı veya Zararı31 1.368.087 -9.959.751Kontrol Gücü Olmayan Paylar24 125.013.772 118.565.208TOPLAM ÖZKAYNAKLAR226.344.399 232.116.430TOPLAM KAYNAKLAR387.710.147 368.147.527Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 22.039.497 8.511.718 990.678 6.604.143 -32.334.094 -63.455.556 -8.250.502 134.105.884 105.675.424 239.781.308Transferler-8.250.502 8.250.502Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.020.273 -1.034.424 -9.959.751 -13.014.448 -725.260 -13.739.708Dönem Karı (Zararı)31 -9.959.751 -9.959.751 -2.264.544 -12.224.295Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.020.273 -1.034.424 -3.054.697 1.539.284 -1.515.413Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-101 -27.540 -27.641 27.650 9Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-75.777 -10.387.106 2.950.310 -7.512.573 13.587.394 6.074.821Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 22.039.497 6.491.445 -43.746 6.528.265 -42.721.200 -68.783.288 -9.959.751 113.551.222 118.565.208 232.116.430Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 22.039.497 6.491.445 -43.746 6.528.265 -42.721.200 -68.783.288 -9.959.751 113.551.222 118.565.208 232.116.430Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-8.471.240 -8.471.240 -1.139.571 -9.610.811Transferler-9.959.751 9.959.751Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.319.555 -960.429 1.368.087 -911.897 8.071.105 7.159.208Dönem Karı (Zararı)31 1.368.087 1.368.087 9.823.774 11.191.861Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.319.555 -960.429 -2.279.984 -1.752.669 -4.032.653Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış11.902 -6.542.408 1.432.532 -5.097.974 -2.702.026 -7.800.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.260.516 2.260.516 2.219.056 4.479.572Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 22.039.497 5.171.890 -1.004.175 6.540.167 -49.263.608 -83.521.231 1.368.087 101.330.627 125.013.772 226.344.399Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)31 11.191.861 -12.224.295DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.032.653 -1.515.413Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-2.932.514 -1.292.312Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.100.139 -223.101Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.032.653 -1.515.413TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.159.208 -13.739.708Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.071.105 -2.070.025Ana Ortaklık Payları-911.897 -11.669.683http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826578BIST