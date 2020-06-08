***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 58.429.996 52.257.937Satışların Maliyeti14 -53.553.255 -47.236.524TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.876.741 5.021.413BRÜT KAR (ZARAR)4.876.741 5.021.413Genel Yönetim Giderleri-13.137.788 -9.340.422Pazarlama Giderleri-2.464.343 -2.112.750Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 2.158.986 4.300.574Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -2.052.078 -2.874.238ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-10.618.482 -5.005.423Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler48.718 28.461Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-10.132.554 -34.287FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-20.702.318 -5.011.249Finansman Gelirleri1.043.616 794.722Finansman Giderleri-2.433.583 -799.357SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-22.092.285 -5.015.884Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.280.437 50.941Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 2.280.437 50.941SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-19.811.848 -4.964.943DÖNEM KARI (ZARARI)-19.811.848 -4.964.943Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-6.456.418 92.023Ana Ortaklık Payları-13.355.430 -5.056.966Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 -0,09900000 -0,02500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI429.655 -477.504Dönem Karı (Zararı)17 -19.811.848 -4.964.943Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.347.528 3.627.106Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.603.277 1.269.710Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler771.101 432.684Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 718.701 432.684Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler52.400Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.938.351 2.046.425Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 1.922.547 2.046.325Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15.804 100Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.408.615 -78.998Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-617.007 -589.541Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.025.622 510.543Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-52.400Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-52.400Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -2.280.437 -50.941Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-16.105 8.226Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-16.105 8.226Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-24.874İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler16.705.480 1.477.539Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)10.100.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.359.948 -606.633İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)518.602 2.547.069İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.841.346 -3.153.702Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.312.668 -703.162İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -42.760İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.312.668 -660.402Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 684.639 -2.681.062Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -3.234.030 -2.756.531Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.550.380 7.171.432İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 1.365.438 -441.361İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 10.184.942 7.612.793Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 1.826.205 2.025.998Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler40.732 62.083İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.119 -31.965İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 36.613 94.048Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 2.315.252 1.042.671İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.624.978 -2.077.257Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-713.407 -254.301Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-6.911.571 -1.822.956Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.241.160 139.702Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -811.505 -617.206YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.701.073 -2.787.129Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri171.215 99.782Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri171.215 99.782Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.872.288 -2.913.644Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.685.541 -2.913.644Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.186.747Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.733FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-550.108 135.209Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.847.123 -34.322Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.329.118Ödenen Faiz-658.662 -371.503Alınan Faiz590.549 541.034YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.821.526 -3.129.424NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.821.526 -3.129.424DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 14.721.341 16.344.854DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 10.899.815 13.215.430Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 10.904.442 14.721.341Finansal Yatırımlar21.200.000 31.300.000Ticari Alacaklar85.813.645 88.892.294İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-18 6.855.304 7.373.947İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 78.958.341 81.518.347Diğer Alacaklar2.568.345 1.465.009İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-18 26.830 26.830İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.541.515 1.438.179Stoklar8 22.603.842 23.288.481Peşin Ödenmiş Giderler12 7.778.686 4.529.629Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar724.789 232.307Diğer Dönen Varlıklar13 543.040 322.115ARA TOPLAM152.136.789 164.751.176TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR152.136.789 164.751.176DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.768.051 1.558.719İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.768.051 1.558.719Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller93.947.703 93.947.703Maddi Duran Varlıklar9 35.703.730 35.392.455Kullanım Hakkı Varlıkları22.686.856 18.026.310Maddi Olmayan Duran Varlıklar46.504.600 44.424.667Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar46.504.600 44.424.667Peşin Ödenmiş Giderler12 288.285 303.312Ertelenmiş Vergi Varlığı16 30.196.322 29.305.805TOPLAM DURAN VARLIKLAR231.095.547 222.958.971TOPLAM VARLIKLAR383.232.336 387.710.147KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.896.417 3.578.310Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.797.447 2.814.422Ticari Borçlar44.216.269 32.665.889İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-18 10.187.083 8.821.645İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 34.029.186 23.844.244Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 8.212.107 6.385.902Diğer Borçlar421.323 380.591İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-18 33.398 29.279İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 387.925 351.312Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 10.425.818 8.110.916Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü463.787Kısa Vadeli Karşılıklar7.267.499 6.462.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 5.846.764 5.057.413Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.420.735 1.404.931Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 9.908.637 16.174.614ARA TOPLAM90.145.517 77.036.775TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER90.145.517 77.036.775UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar32.739.717 29.264.736Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 350Uzun Vadeli Karşılıklar24.124.856 23.795.985Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 23.746.051 23.417.180Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar378.805 378.805Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 29.491.810 30.883.166Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 203.279 385.086TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER86.560.012 84.328.973TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER176.705.529 161.365.748ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar87.880.916 101.330.627Ödenmiş Sermaye200.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22.039.497 22.039.497Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.073.434 4.167.715Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.073.434 4.167.715Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)5.171.890 5.171.890Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.098.456 -1.004.175Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.540.167 6.540.167Diğer Yedekler-49.263.608 -49.263.608Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-82.153.144 -83.521.231Net Dönem Karı veya Zararı17 -13.355.430 1.368.087Kontrol Gücü Olmayan Paylar118.645.891 125.013.772TOPLAM ÖZKAYNAKLAR206.526.807 226.344.399TOPLAM KAYNAKLAR383.232.336 387.710.147Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 22.039.497 6.491.445 -43.746 6.528.265 -42.721.200 -68.783.288 -9.959.751 113.551.222 118.565.208 232.116.430Transferler-9.959.751 9.959.751Dönem Karı (Zararı)-5.056.966 -5.056.966 92.023 -4.964.943Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-325.606 -325.606 -46.040 -371.646Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 22.039.497 6.491.445 -369.352 6.528.265 -42.721.200 -78.743.039 -5.056.966 108.168.650 118.611.191 226.779.841Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 22.039.497 5.171.890 -1.004.175 6.540.167 -49.263.608 -83.521.231 1.368.087 101.330.627 125.013.772 226.344.399Transferler1.368.087 -1.368.087Dönem Karı (Zararı)-13.355.430 -13.355.430 -6.456.418 -19.811.848Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-94.281 -94.281 88.537 -5.744Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 22.039.497 5.171.890 -1.098.456 6.540.167 -49.263.608 -82.153.144 -13.355.430 87.880.916 118.645.891 206.526.807Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-19.811.848 -4.964.943DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.744 -371.646Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.744 -371.646Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.744 -371.646TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-19.817.592 -5.336.589Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-6.367.881 45.983Ana Ortaklık Payları-13.449.711 -5.382.572http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849986BIST