***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 104.678.401 109.607.950 46.248.405 57.350.013Satışların Maliyeti14 -88.808.094 -97.495.449 -35.254.839 -50.258.925TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.870.307 12.112.501 10.993.566 7.091.088BRÜT KAR (ZARAR)15.870.307 12.112.501 10.993.566 7.091.088Genel Yönetim Giderleri-21.507.006 -17.343.722 -8.369.218 -8.003.300Pazarlama Giderleri-6.867.257 -4.599.775 -4.402.914 -2.487.025Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 6.565.545 7.983.473 4.406.559 3.682.899Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -5.198.617 -4.294.259 -3.146.539 -1.420.021ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-11.137.028 -6.141.782 -518.546 -1.136.359Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler49.696 34.049 978 5.588Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-12.497.254 -34.287 -2.364.700 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-23.584.586 -6.142.020 -2.882.268 -1.130.771Finansman Gelirleri2.630.040 1.997.035 1.586.424 1.202.313Finansman Giderleri-4.746.088 -8.298.310 -2.312.505 -7.498.953SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-25.700.634 -12.443.295 -3.608.349 -7.427.411Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.345.483 257.999 3.065.046 207.058Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -418.316 -418.316Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 5.763.799 257.999 3.483.362 207.058SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-20.355.151 -12.185.296 -543.303 -7.220.353DÖNEM KARI (ZARARI)17 -20.355.151 -12.185.296 -543.303 -7.220.353Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-9.563.441 -908.201 -3.107.023 -1.000.224Ana Ortaklık Payları-10.791.710 -11.277.095 2.563.720 -6.220.129Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 -0,10200000 -0,06100000 -0,00300000 -0,03600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.321.060 -5.412.107Dönem Karı (Zararı)17 -20.355.151 -12.185.296Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.692.190 14.631.464Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.132.222 4.549.918Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.418.232 672.232Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.937.081 514.289Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.481.151 157.943Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.854.931 3.742.557Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 3.647.927 3.769.941Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler207.004 -27.384Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.110.975 5.916.464Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.725.258 -934.141Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.836.233 6.850.605Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -5.345.483 -257.999Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-16.105 8.292Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-16.105 8.292Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler537.418 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.823.775 -6.122.632Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)31.300.000 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.915.516 -3.672.761İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.582.816 3.205.479İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.332.700 -6.878.240Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-548.397 239.896İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -548.397 239.896Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -6.657.653 -1.943.506Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -7.571.396 -2.803.619Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.798.028 5.406.057İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.421.100 -1.549.939İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.376.928 6.955.996Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -1.341.941 1.560.541Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.221 78.622İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26.061 -40.295İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -20.840 118.917Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 4.372.153 4.313.584İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.616.724 -9.301.446Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.258.345 -70.078Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-8.358.379 -9.231.368Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-839.186 -3.676.464Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -1.012.596 -1.735.643Vergi İadeleri (Ödemeleri)-469.278 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.081.233 -3.859.124Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri171.215 111.998Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri171.215 111.998Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.252.448 -3.712.881Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -3.065.701 -3.712.327Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.186.747 -554Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 18.979Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -277.220Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.382.027 -3.641.260Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15.820.377 82.046Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.425.306 0Ödenen Faiz-1.141.706 -4.613.521Alınan Faiz2.128.662 890.215YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.979.734 -12.912.491NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.979.734 -12.912.491DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 14.721.341 16.344.854DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 18.701.075 3.432.363Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 18.706.932 14.721.341Finansal Yatırımlar31.300.000Ticari Alacaklar91.870.729 88.892.294İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-18 8.956.680 7.373.947İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 82.914.049 81.518.347Diğer Alacaklar1.900.474 1.465.009İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-18 26.830 26.830İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.873.644 1.438.179Stoklar8 28.464.983 23.288.481Peşin Ödenmiş Giderler12 12.105.200 4.529.629Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar256.585 232.307Diğer Dönen Varlıklar13 1.556.182 322.115ARA TOPLAM154.861.085 164.751.176TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR154.861.085 164.751.176DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.671.651 1.558.719İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.671.651 1.558.719Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller93.947.703 93.947.703Maddi Duran Varlıklar9 35.893.309 35.392.455Kullanım Hakkı Varlıkları25.253.255 18.026.310Maddi Olmayan Duran Varlıklar46.392.811 44.424.667Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar46.392.811 44.424.667Peşin Ödenmiş Giderler12 299.137 303.312Ertelenmiş Vergi Varlığı16 31.953.695 29.305.805TOPLAM DURAN VARLIKLAR235.411.561 222.958.971TOPLAM VARLIKLAR390.272.646 387.710.147KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.951.723 3.578.310Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.503.352 2.814.422Ticari Borçlar37.463.917 32.665.889İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-18 11.242.745 8.821.645İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 26.221.172 23.844.244Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 5.043.961 6.385.902Diğer Borçlar385.812 380.591İlişkili Taraflara Diğer Borçlar55.340 29.279İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 330.472 351.312Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 12.476.396 8.110.916Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü412.826 463.787Kısa Vadeli Karşılıklar8.068.026 6.462.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 6.456.091 5.057.413Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.611.935 1.404.931Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 7.947.192 16.174.614ARA TOPLAM80.253.205 77.036.775TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.253.205 77.036.775UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar50.969.496 29.264.736Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 6.673 0Uzun Vadeli Karşılıklar24.454.794 23.795.985Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 24.075.989 23.417.180Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar378.805 378.805Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 27.882.826 30.883.166Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 254.129 385.086TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER103.567.918 84.328.973TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER183.821.123 161.365.748ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar90.723.633 101.330.627Ödenmiş Sermaye200.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22.039.497 22.039.497Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.352.431 4.167.715Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.352.431 4.167.715Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)5.171.890 5.171.890Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-819.459 -1.004.175Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.540.167 6.540.167Diğer Yedekler-49.263.608 -49.263.608Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-82.153.144 -83.521.231Net Dönem Karı veya Zararı17 -10.791.710 1.368.087Kontrol Gücü Olmayan Paylar115.727.890 125.013.772TOPLAM ÖZKAYNAKLAR206.451.523 226.344.399TOPLAM KAYNAKLAR390.272.646 387.710.147Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 22.039.497 6.491.445 -43.746 6.528.265 -42.721.200 -68.783.288 -9.959.751 113.551.222 118.565.208 232.116.430Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-8.471.240 -8.471.240 -1.139.571 -9.610.811Transferler-9.959.751 9.959.751Dönem Karı (Zararı)-11.277.095 -11.277.095 -908.201 -12.185.296Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.884 -16.884 291.875 274.991Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 22.039.497 6.491.445 -60.630 6.528.265 -42.721.200 -87.214.279 -11.277.095 93.786.003 116.809.311 210.595.314Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 22.039.497 5.171.890 -1.004.175 6.540.167 -49.263.608 -83.521.231 1.368.087 101.330.627 125.013.772 226.344.399Transferler1.368.087 -1.368.087Dönem Karı (Zararı)-10.791.710 -10.791.710 -9.563.441 -20.355.151Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)184.716 184.716 277.559 462.275Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 22.039.497 5.171.890 -819.459 6.540.167 -49.263.608 -82.153.144 -10.791.710 90.723.633 115.727.890 206.451.523Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)17 -20.355.151 -12.185.296 -543.303 -7.220.353DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar462.275 274.991 468.019 646.637Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)462.275 274.991 468.019 646.637Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)462.275 274.991 468.019 646.637TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-19.892.876 -11.910.305 -75.284 -6.573.716Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-9.285.881 -616.326 -2.918.000 -662.309Ana Ortaklık Payları-10.606.995 -11.293.979 2.842.716 -5.911.407http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869255BIST