***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 175.649.029 167.616.625 70.970.628 58.008.675Satışların Maliyeti14 -149.999.096 -149.504.677 -61.191.002 -52.009.228TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.649.933 18.111.948 9.779.626 5.999.447BRÜT KAR (ZARAR)25.649.933 18.111.948 9.779.626 5.999.447Genel Yönetim Giderleri-29.604.264 -26.348.598 -8.097.258 -9.004.876Pazarlama Giderleri-6.890.942 -7.119.501 -23.685 -2.519.726Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 8.855.029 20.164.736 2.289.484 12.181.263Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -11.979.860 -6.659.920 -6.781.243 -2.365.661ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-13.970.104 -1.851.335 -2.833.076 4.290.447Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler160.519 147.182 110.823 113.133Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-12.532.924 -59.287 -35.670 -25.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-26.342.509 -1.763.440 -2.757.923 4.378.580Finansman Gelirleri5.781.940 2.528.217 3.151.900 531.182Finansman Giderleri-8.712.185 -11.937.442 -3.966.097 -3.639.132SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-29.272.754 -11.172.665 -3.572.120 1.270.630Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.202.339 -814.609 856.856 -1.072.608Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -720.473 -302.157Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 6.922.812 -814.609 1.159.013 -1.072.608SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-23.070.415 -11.987.274 -2.715.264 198.022DÖNEM KARI (ZARARI)17 -23.070.415 -11.987.274 -2.715.264 198.022Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-12.226.179 709.622 -2.662.738 1.617.823Ana Ortaklık Payları-10.844.236 -12.696.896 -52.526 -1.419.801Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 17 -0,11100000 -0,06000000 -0,01200000 0,00100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-83.953.636 995.671Dönem Karı (Zararı)17 -23.070.415 -11.987.274Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.326.479 21.169.751Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.764.442 6.852.695Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.848.655 -410.668Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 2.367.504 -568.611Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.481.151 157.943Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.483.805 5.464.337Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 5.240.731 5.483.921Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler243.074 -19.584Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.816.489 8.528.289Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.353.712 -1.080.382Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.170.201 9.608.671Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -6.202.339 814.609Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-91.259 -79.511Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-91.259 -79.511Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler706.686İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-72.984.974 -5.761.485Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)31.300.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-43.695.283 2.895.066İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-18.556.208 4.927.190İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-25.139.075 -2.032.124Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.152.327 197.622İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -2.152.327 197.622Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -4.984.640 -7.908.188Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -28.653.235 -4.091.080Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.424.663 15.794.236İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -6.960.157 11.652.005İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 1.535.494 4.142.231Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -547.919 -493.405Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.327 -421.760İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.942 -47.471İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -21.269 -374.289Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 4.016.583 2.984.054İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.829.163 -14.718.030Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.289.680 -654.290Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-7.539.483 -14.063.740Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-81.728.910 3.420.992Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -1.342.777 -2.425.321Vergi İadeleri (Ödemeleri)-881.949YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.714.019 -5.009.273Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri282.039 224.801Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri282.039 224.801Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.996.058 -5.060.833Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -4.638.627 -4.620.524Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.357.431 -440.309Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri103.979Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-277.220FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI260.025.694 -5.328.981Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri250.965.054Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri250.965.054Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15.547.675 104.607Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.006.763Ödenen Faiz-2.172.272 -6.489.111Alınan Faiz3.692.000 1.055.523YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)169.358.039 -9.342.583NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)169.358.039 -9.342.583DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 14.721.341 16.344.854DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 184.079.380 7.002.271Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 184.092.607 14.721.341Finansal Yatırımlar31.300.000Ticari Alacaklar130.220.073 88.892.294İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-18 25.930.036 7.373.947İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 104.290.037 81.518.347Diğer Alacaklar15.620.518 1.465.009İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-18 13.026.830 26.830İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.593.688 1.438.179Stoklar8 26.791.970 23.288.481Peşin Ödenmiş Giderler12 33.269.859 4.529.629Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar718.391 232.307Diğer Dönen Varlıklar13 2.125.711 322.115ARA TOPLAM392.839.129 164.751.176TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR392.839.129 164.751.176DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.555.537 1.558.719İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.555.537 1.558.719Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller93.947.703 93.947.703Maddi Duran Varlıklar9 36.228.025 35.392.455Kullanım Hakkı Varlıkları23.935.710 18.026.310Maddi Olmayan Duran Varlıklar46.451.359 44.424.667Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar46.451.359 44.424.667Peşin Ödenmiş Giderler12 216.317 303.312Ertelenmiş Vergi Varlığı16 33.000.259 29.305.805TOPLAM DURAN VARLIKLAR236.334.910 222.958.971TOPLAM VARLIKLAR629.174.039 387.710.147KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.134.667 3.578.310Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.961.037 2.814.422Ticari Borçlar27.241.226 32.665.889İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-18 1.861.488 8.821.645İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 25.379.738 23.844.244Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 5.837.983 6.385.902Diğer Borçlar366.264 380.591İlişkili Taraflara Diğer Borçlar36.221 29.279İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 330.043 351.312Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 12.123.050 8.110.916Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü302.312 463.787Kısa Vadeli Karşılıklar8.638.622 6.462.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 6.990.617 5.057.413Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.648.005 1.404.931Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 8.876.729 16.174.614ARA TOPLAM72.481.890 77.036.775TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER72.481.890 77.036.775UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar48.889.635 29.264.736Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 4.449Uzun Vadeli Karşılıklar24.723.290 23.795.985Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 24.344.485 23.417.180Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar378.805 378.805Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 27.862.296 30.883.166Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 143.488 385.086TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER101.623.158 84.328.973TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER174.105.048 161.365.748ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar341.607.606 101.330.627Ödenmiş Sermaye450.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22.039.497 22.039.497Paylara İlişkin Primler (İskontolar)783.054Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.504.965 4.167.715Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.504.965 4.167.715Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)5.171.890 5.171.890Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-666.925 -1.004.175Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.104.606 6.540.167Diğer Yedekler-49.263.731 -49.263.608Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-81.716.549 -83.521.231Net Dönem Karı veya Zararı17 -10.844.236 1.368.087Kontrol Gücü Olmayan Paylar113.461.385 125.013.772TOPLAM ÖZKAYNAKLAR455.068.991 226.344.399TOPLAM KAYNAKLAR629.174.039 387.710.147Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 22.039.497 6.491.445 -43.746 6.528.265 -42.721.200 -68.783.288 -9.959.751 113.551.222 118.565.208 232.116.430Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-8.471.240 -8.471.240 -1.139.571 -9.610.811Transferler-9.959.751 9.959.751Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-41.103 -415.162 45.671 -12.696.896 -13.107.490 793.448 -12.314.042Dönem Karı (Zararı)-12.696.896 -12.696.896 709.622 -11.987.274Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-41.103 -415.162 45.671 -410.594 83.826 -326.768Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 22.039.497 6.450.342 -458.908 6.528.265 -42.721.200 -87.168.608 -12.696.896 91.972.492 118.219.085 210.191.577Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 22.039.497 5.171.890 -1.004.175 6.540.167 -49.263.608 -83.521.231 1.368.087 101.330.627 125.013.772 226.344.399Transferler1.368.087 -1.368.087Dönem Karı (Zararı)-10.844.236 -10.844.236 -12.226.179 -23.070.415Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)337.250 337.250 492.705 829.955Sermaye Arttırımı250.000.000 783.054 -435.561 -123 -30.736.060 219.611.310 18.142 219.629.452Sermaye Azaltımı31.172.655 31.172.655 162.945 31.335.600Dönem Sonu Bakiyeler450.000.000 22.039.497 783.054 5.171.890 -666.925 6.104.606 -49.263.731 -81.716.549 -10.844.236 341.607.606 113.461.385 455.068.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)17 -23.070.415 -11.987.274 -2.715.264 198.022DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar829.955 -326.768 367.680 -601.759Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)5.242 5.242Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)829.955 -332.010 367.680 -607.001Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)829.955 -326.768 367.680 -601.759TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-22.240.460 -12.314.042 -2.347.584 -403.737Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-11.733.474 793.449 -2.447.593 1.409.775Ana Ortaklık Payları-10.506.986 -13.107.491 100.009 -1.813.512http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887558BIST