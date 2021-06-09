***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 63.893.851 58.429.996Satışların Maliyeti14 -54.637.714 -53.553.255TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.256.137 4.876.741BRÜT KAR (ZARAR)9.256.137 4.876.741Genel Yönetim Giderleri-9.622.088 -13.137.788Pazarlama Giderleri-2.883.767 -2.464.343Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 7.036.163 2.158.986Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -6.413.781 -2.052.078ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.627.336 -10.618.482Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler480.136 48.718Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-10.132.554FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.147.200 -20.702.318Finansman Gelirleri5.135.325 1.043.616Finansman Giderleri-2.469.066 -2.433.583SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)519.059 -22.092.285Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.676.187 2.280.437Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -1.142.673Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 3.818.860 2.280.437SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.195.246 -19.811.848DÖNEM KARI (ZARARI)17 3.195.246 -19.811.848Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.331.531 -6.456.418Ana Ortaklık Payları4.526.777 -13.355.430Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 0,00700000 -0,09900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.643.062 429.655Dönem Karı (Zararı)17 3.195.246 -19.811.848Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.166.785 4.347.528Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.723.635 2.603.277Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-412.272 771.101Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -412.272 718.701Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler52.400Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.883.301 1.938.351Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 3.579.524 1.922.547Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler303.777 15.804Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.081.109 1.408.615Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-4.334.445 -617.007Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.253.336 2.025.622Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-52.400Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-52.400Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -2.676.187 -2.280.437Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-478.610 -16.105Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-472.491 -16.105Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-6.119Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler208.027 -24.874İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler18.240.614 16.705.480Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-28.448 10.100.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.278.910 2.359.948İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.865.560 518.602İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.413.350 1.841.346Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler39.702.987 -1.312.668İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 41.529.233İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.826.246 -1.312.668Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -3.292.449 684.639Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -9.996.823 -3.234.030Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.475.752 11.550.380İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 4.262.672 1.365.438İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 4.213.080 10.184.942Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 1.712.139 1.826.205Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-50.845 40.732İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-22.359 4.119İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -28.486 36.613Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 1.625.929 2.315.252İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-628.718 -7.624.978Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.369.397 -713.407Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)740.679 -6.911.571Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.602.645 1.241.160Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -572.484 -811.505Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.387.099YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.291.059 -3.701.073Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri472.492 171.215Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri472.492 171.215Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.096.257 -3.872.288Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -5.010.290 -1.685.541Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-85.967 -2.186.747Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.367Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-680.661FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI133.532 -550.108Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-670.462 1.847.123Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.654.828 -2.329.118Ödenen Faiz-808.008 -658.662Alınan Faiz4.266.830 590.549YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.485.535 -3.821.526NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.485.535 -3.821.526DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 158.473.469 14.721.341DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 171.959.004 10.899.815Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 171.986.841 158.473.469Finansal Yatırımlar835.714 807.266Ticari Alacaklar142.111.902 122.420.720İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-18 27.749.455 21.884.011İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 114.362.447 100.536.709Diğer Alacaklar12.332.690 51.434.552İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-18 4.928.247 46.457.480İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 7.404.443 4.977.072Stoklar8 31.303.455 28.011.006Peşin Ödenmiş Giderler12 37.755.176 27.629.388Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar663.217 466.612Diğer Dönen Varlıklar13 1.776.592 603.800ARA TOPLAM398.765.587 389.846.813TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR398.765.587 389.846.813DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.628.681 2.229.806İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.628.681 2.229.806Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller100.584.038 99.910.626Maddi Duran Varlıklar9 45.041.445 41.396.992Kullanım Hakkı Varlıkları20.804.961 21.156.730Maddi Olmayan Duran Varlıklar41.628.627 41.589.314Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar41.628.627 41.589.314Peşin Ödenmiş Giderler12 536.253 665.218Ertelenmiş Vergi Varlığı16 42.235.859 38.668.437TOPLAM DURAN VARLIKLAR252.459.864 245.617.123TOPLAM VARLIKLAR651.225.451 635.463.936KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.537.886 5.011.426Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.400.103 4.148.453Ticari Borçlar25.602.055 17.126.303İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-18 6.013.639 1.750.967İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 19.588.416 15.375.336Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 6.734.003 5.021.864Diğer Borçlar237.885 288.730İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-18 28.148 50.507İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 209.737 238.223Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 5.430.528 3.814.099Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.142.673 3.387.099Kısa Vadeli Karşılıklar11.420.976 9.136.563Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 9.620.190 7.342.856Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.800.786 1.793.707Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 4.916.231 4.056.518ARA TOPLAM65.422.340 51.991.055TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER65.422.340 51.991.055UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar44.276.667 45.807.117Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 9.500Uzun Vadeli Karşılıklar26.684.953 26.764.961Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 25.431.324 25.808.030Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar1.253.629 956.931Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 27.968.558 27.998.715Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 119.034TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER98.939.678 100.689.827TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER164.362.018 152.680.882ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar370.594.693 365.072.223Ödenmiş Sermaye450.000.000 450.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22.039.497 22.039.497Paylara İlişkin Primler (İskontolar)783.054 783.054Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.062.025 4.066.332Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.062.025 4.066.332Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)5.200.687 5.200.687Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-138.662 -1.134.355Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.434.578 6.849.662Diğer Yedekler-41.646.816 -41.646.816Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-77.604.422 -83.466.723Net Dönem Karı veya Zararı17 4.526.777 6.447.217Kontrol Gücü Olmayan Paylar116.268.740 117.710.831TOPLAM ÖZKAYNAKLAR486.863.433 482.783.054TOPLAM KAYNAKLAR651.225.451 635.463.936Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 22.039.497 5.171.890 -1.004.175 6.540.167 -49.263.608 -83.521.231 1.368.087 101.330.627 125.013.772 226.344.399Transferler1.368.087 -1.368.087Dönem Karı (Zararı)-13.355.430 -13.355.430 -6.456.418 -19.811.848Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-94.281 -94.281 88.537 -5.744Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 22.039.497 5.171.890 -1.098.456 6.540.167 -49.263.608 -82.153.144 -13.355.430 87.880.916 118.645.891 206.526.807Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler450.000.000 22.039.497 783.054 5.200.687 -1.134.355 6.849.662 -41.646.816 -83.466.723 6.447.217 365.072.223 117.710.831 482.783.054Transferler6.447.217 -6.447.217Dönem Karı (Zararı)4.526.777 4.526.777 -1.331.531 3.195.246Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)995.693 995.693 -110.560 885.133Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)584.916 -584.916Dönem Sonu Bakiyeler450.000.000 22.039.497 783.054 5.200.687 -138.662 7.434.578 -41.646.816 -77.604.422 4.526.777 370.594.693 116.268.740 486.863.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.195.246 -19.811.848DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar885.133 -5.744Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)885.133 -5.744Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)885.133 -5.744TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.080.379 -19.817.592Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.442.092 -6.367.881Ana Ortaklık Payları5.522.471 -13.449.711http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941575BIST