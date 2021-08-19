***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 139.198.189 104.678.401 75.304.338 46.248.405Satışların Maliyeti14 -116.571.291 -88.808.094 -61.933.577 -35.254.839TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.626.898 15.870.307 13.370.761 10.993.566BRÜT KAR (ZARAR)22.626.898 15.870.307 13.370.761 10.993.566Genel Yönetim Giderleri-19.968.721 -21.507.006 -10.346.633 -8.369.218Pazarlama Giderleri-4.150.884 -6.867.257 -1.267.117 -4.402.914Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 9.818.670 6.565.545 2.782.507 4.406.559Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -10.012.129 -5.198.617 -3.598.348 -3.146.539ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.686.166 -11.137.028 941.170 -518.546Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.520.100 49.696 1.039.964 978Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-12.497.254 -2.364.700Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar570.501 570.501FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)404.435 -23.584.586 2.551.635 -2.882.268Finansman Gelirleri16.087.116 2.630.040 10.951.791 1.586.424Finansman Giderleri-5.244.481 -4.746.088 -2.775.415 -2.312.505SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.247.070 -25.700.634 10.728.011 -3.608.349Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.282 5.345.483 -2.689.469 3.065.046Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -4.628.516 -418.316 -3.485.843 -418.316Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 4.615.234 5.763.799 796.374 3.483.362SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.233.788 -20.355.151 8.038.542 -543.303DÖNEM KARI (ZARARI)17 11.233.788 -20.355.151 8.038.542 -543.303Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.945.596 -9.563.441 -614.065 -3.107.023Ana Ortaklık Payları13.179.384 -10.791.710 8.652.607 2.563.720Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 17 0,02500000 -0,10200000 0,01800000 -0,00300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-109.762.204 -2.321.060Dönem Karı (Zararı)17 11.233.788 -20.355.151Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.840.094 9.692.190Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.561.839 5.132.222Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler95.736 3.418.232Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -228.668 1.937.081Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler324.404 1.481.151Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.807.217 3.854.931Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 4.491.440 3.647.927Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler315.777 207.004Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-10.514.278 2.110.975Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-14.570.691 -1.725.258Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.056.413 3.836.233Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 13.282 -5.345.483Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.518.574 -16.105Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.512.455 -16.105Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-6.119Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-285.316 537.418İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-113.427.269 9.823.775Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-9.784.307 31.300.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-46.560.790 -4.915.516İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.343.874 -1.582.816İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-36.216.916 -3.332.700Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.657.615 -548.397İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -13.844.684İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.812.931 -548.397Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -3.047.765 -6.657.653Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -45.790.278 -7.571.396Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.742.471 4.798.028İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 849.181 2.421.100İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 5.893.290 2.376.928Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 361.514 -1.341.941Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-60.570 5.221İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.030 26.061İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -66.600 -20.840Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 1.538.066 4.372.153İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.167.995 -9.616.724Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-718.414 -1.258.345Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-449.581 -8.358.379Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-104.033.575 -839.186Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -826.035 -1.012.596Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.902.594 -469.278YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-25.819.141 -5.081.233İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-18.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.574.948 171.215Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.574.948 171.215Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.726.795 -5.252.448Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -8.339.306 -3.065.701Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-387.489 -2.186.747Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.367Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-680.661FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI474.526.019 11.382.027Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri468.477.523Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri468.477.523Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.432.140Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15.820.377Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.520.722 -5.425.306Ödenen Faiz-1.220.853 -1.141.706Alınan Faiz14.222.211 2.128.662YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)338.944.674 3.979.734NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)338.944.674 3.979.734DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 158.473.469 14.721.341DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 497.418.143 18.701.075Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 497.672.592 158.473.469Finansal Yatırımlar10.591.573 807.266Ticari Alacaklar169.210.178 122.420.720İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-18 32.224.936 21.884.011İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 136.985.242 100.536.709Diğer Alacaklar67.737.506 51.434.552İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-18 60.302.164 46.457.480İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 7.435.342 4.977.072Stoklar8 30.734.367 28.011.006Peşin Ödenmiş Giderler12 73.604.942 27.629.388Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar643.914 466.612Diğer Dönen Varlıklar13 1.144.912 603.800ARA TOPLAM851.339.984 389.846.813TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR851.339.984 389.846.813DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.584.467 2.229.806İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.584.467 2.229.806Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18.570.081Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller100.584.038 99.910.626Maddi Duran Varlıklar9 46.914.005 41.396.992Kullanım Hakkı Varlıkları19.322.150 21.156.730Maddi Olmayan Duran Varlıklar41.874.984 41.589.314Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar41.874.984 41.589.314Peşin Ödenmiş Giderler12 479.942 665.218Ertelenmiş Vergi Varlığı16 43.323.536 38.668.437TOPLAM DURAN VARLIKLAR272.653.203 245.617.123TOPLAM VARLIKLAR1.123.993.187 635.463.936KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.652.525 5.011.426Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.491.762 4.148.453Ticari Borçlar23.868.774 17.126.303İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-18 2.600.148 1.750.967İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 21.268.626 15.375.336Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 5.383.378 5.021.864Diğer Borçlar228.160 288.730İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-18 56.537 50.507İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 171.623 238.223Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 5.331.565 3.814.099Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.113.023 3.387.099Kısa Vadeli Karşılıklar11.011.904 9.136.563Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 9.199.118 7.342.856Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.812.786 1.793.707Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 3.725.971 4.056.518ARA TOPLAM62.807.062 51.991.055TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER62.807.062 51.991.055UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar41.762.202 45.807.117Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20.600Uzun Vadeli Karşılıklar28.344.426 26.764.961Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 27.090.797 25.808.030Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar1.253.629 956.931Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 28.143.852 27.998.715Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 119.034TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER98.271.080 100.689.827TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER161.078.142 152.680.882ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar369.654.369 365.072.223Ödenmiş Sermaye450.000.000 450.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22.039.497 22.039.497Paylara İlişkin Primler (İskontolar)783.627 783.054Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.480.551 4.066.332Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.480.971 4.066.332Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.259.934 5.200.687Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-778.963 -1.134.355Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-420Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.387.389 6.849.662Diğer Yedekler-37.495.860 -41.646.816Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-88.720.219 -83.466.723Net Dönem Karı veya Zararı17 13.179.384 6.447.217Kontrol Gücü Olmayan Paylar593.260.676 117.710.831TOPLAM ÖZKAYNAKLAR962.915.045 482.783.054TOPLAM KAYNAKLAR1.123.993.187 635.463.936Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 22.039.497 5.171.890 -1.004.175 6.540.167 -49.263.608 -83.521.231 1.368.087 101.330.627 125.013.772 226.344.399Transferler1.368.087 -1.368.087Dönem Karı (Zararı)-10.791.710 -10.791.710 -9.563.441 -20.355.151Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)184.716 184.716 277.559 462.275Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 22.039.497 5.171.890 -819.459 6.540.167 -49.263.608 -82.153.144 -10.791.710 90.723.633 115.727.890 206.451.523Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler450.000.000 22.039.497 783.054 5.200.687 -1.134.355 6.849.662 -41.646.816 -83.466.723 6.447.217 365.072.223 117.710.831 482.783.054Transferler6.447.217 -6.447.217Dönem Karı (Zararı)13.179.384 13.179.384 -1.945.596 11.233.788Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)355.392 -420 354.972 65.708 420.680Sermaye Arttırımı573 573 468.476.950 468.477.523Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.940.753 -15.732 4.150.956 -11.147.254 -8.952.783 8.952.783 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)553.459 -553.459Dönem Sonu Bakiyeler450.000.000 22.039.497 783.627 3.259.934 -778.963 -420 7.387.389 -37.495.860 -88.720.219 13.179.384 369.654.369 593.260.676 962.915.045Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)17 11.233.788 -20.355.151 8.038.542 -543.303DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar420.680 462.275 -464.453 468.019Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)421.100 462.275 -464.033 468.019Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-420 -420Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)420.680 462.275 -464.453 468.019TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.654.468 -19.892.876 7.574.089 -75.284Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar60.445 -9.285.881 1.502.537 -2.918.000Ana Ortaklık Payları11.594.023 -10.606.995 6.071.552 2.842.716http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959497BIST