***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 225.694.568 175.649.029 86.496.379 70.970.628Satışların Maliyeti14 -193.493.408 -149.999.096 -76.922.117 -61.191.002TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.201.160 25.649.933 9.574.262 9.779.626BRÜT KAR (ZARAR)32.201.160 25.649.933 9.574.262 9.779.626Genel Yönetim Giderleri-30.778.670 -29.604.264 -10.809.949 -8.097.258Pazarlama Giderleri-8.137.082 -6.890.942 -3.986.198 -23.685Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 16.732.162 8.855.029 6.913.492 2.289.484Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -14.871.287 -11.979.860 -4.859.158 -6.781.243ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.853.717 -13.970.104 -3.167.551 -2.833.076Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.880.687 160.519 360.587 110.823Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-227.583 -12.532.924 -227.583 -35.670Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar570.501FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.630.112 -26.342.509 -3.034.547 -2.757.923Finansman Gelirleri39.586.603 5.781.940 23.499.487 3.151.900Finansman Giderleri-9.218.185 -8.712.185 -3.973.704 -3.966.097SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.738.306 -29.272.754 16.491.236 -3.572.120Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.599.905 6.202.339 -3.586.623 856.856Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -4.974.174 -720.473 -345.658 -302.157Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 1.374.269 6.922.812 -3.240.965 1.159.013SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24.138.401 -23.070.415 12.904.613 -2.715.264DÖNEM KARI (ZARARI)17 24.138.401 -23.070.415 12.904.613 -2.715.264Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar9.827.897 -12.226.179 11.773.493 -2.662.738Ana Ortaklık Payları14.310.504 -10.844.236 1.131.120 -52.526Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 17 0,05400000 -0,11100000 0,02900000 -0,01200000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-179.373.528 -83.953.636Dönem Karı (Zararı)17 24.138.401 -23.070.415Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-11.092.893 14.326.479Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.799.394 7.764.442Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.219.593 3.848.655Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.087.139 2.367.504Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler132.454 1.481.151Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.434.544 5.483.805Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 5.972.810 5.240.731Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.461.734 243.074Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-31.215.918 2.816.489Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-37.324.162 -3.353.712Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.108.244 6.170.201Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 3.599.905 -6.202.339Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.651.578 -91.259Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.645.459 -91.259Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-6.119Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler721.167 706.686İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-183.193.322 -72.984.974Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-10.177.187 31.300.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-68.729.137 -43.695.283İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.706.849 -18.556.208İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-55.022.288 -25.139.075Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-53.712.442 -15.152.327İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -53.742.639 -13.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 30.197 -2.152.327Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -5.478.735 -4.984.640Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -47.513.005 -28.653.235Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.517.652 -5.424.663İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -31.081 -6.960.157İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.548.733 1.535.494Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 2.505.765 -547.919Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-42.800 -14.327İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.147 6.942İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -48.947 -21.269Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -917.714 4.016.583İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.645.719 -9.829.163Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.695.415 -2.289.680Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.049.696 -7.539.483Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-170.147.814 -81.728.910Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -1.849.786 -1.342.777Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.375.928 -881.949YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-183.870.250 -41.532.019Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-151.524.394 -34.818.000İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-18.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.109.685 282.039Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.109.685 282.039Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.788.247 -6.996.058Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -14.921.458 -4.638.627Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-866.789 -2.357.431Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.367Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-680.661FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI638.359.078 294.843.694Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri620.001.917 285.783.054Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri620.001.917 285.783.054Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.348.104 15.547.675Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.158.969 -8.006.763Ödenen Faiz-1.913.377 -2.172.272Alınan Faiz32.777.611 3.692.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)275.115.300 169.358.039NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)275.115.300 169.358.039DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 158.473.469 14.721.341DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 433.588.769 184.079.380Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 437.988.058 158.473.469Finansal Yatırımlar10.984.453 807.266Ticari Alacaklar190.062.718 122.420.720İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-18 35.590.860 21.884.011İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 154.471.858 100.536.709Diğer Alacaklar105.438.753 51.434.552İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-18 100.200.119 46.457.480İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.238.634 4.977.072Stoklar8 33.357.287 28.011.006Peşin Ödenmiş Giderler12 75.081.710 27.629.388Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.298.257 466.612Diğer Dönen Varlıklar13 1.467.570 603.800ARA TOPLAM856.678.806 389.846.813TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR856.678.806 389.846.813DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.938.047 2.229.806İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.938.047 2.229.806Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18.570.533Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller100.584.038 99.910.626Maddi Duran Varlıklar9 51.586.008 41.396.992Kullanım Hakkı Varlıkları24.435.189 21.156.730Maddi Olmayan Duran Varlıklar42.267.093 41.589.314Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar42.267.093 41.589.314Peşin Ödenmiş Giderler12 725.901 665.218Ertelenmiş Vergi Varlığı16 40.322.613 38.668.437TOPLAM DURAN VARLIKLAR280.429.422 245.617.123TOPLAM VARLIKLAR1.137.108.228 635.463.936KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7.539.562 5.011.426Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.131.309 4.148.453Ticari Borçlar19.643.955 17.126.303İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-18 1.719.886 1.750.967İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 17.924.069 15.375.336Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 7.527.629 5.021.864Diğer Borçlar245.930 288.730İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-18 56.654 50.507İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 189.276 238.223Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.896.385 3.814.099Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü985.345 3.387.099Kısa Vadeli Karşılıklar11.531.900 9.136.563Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 9.169.674 7.342.856Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.362.226 1.793.707Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 5.169.049 4.056.518ARA TOPLAM60.671.064 51.991.055TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.671.064 51.991.055UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar42.748.946 45.807.117Uzun Vadeli Karşılıklar32.666.266 26.764.961Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 30.816.120 25.808.030Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar1.850.146 956.931Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 27.736.245 27.998.715Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 56.199 119.034TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER103.207.656 100.689.827TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER163.878.720 152.680.882ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar369.371.734 365.072.223Ödenmiş Sermaye450.000.000 450.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22.039.497 22.039.497Paylara İlişkin Primler (İskontolar)783.627 783.054Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.066.796 4.066.332Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.066.763 4.066.332Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.259.934 5.200.687Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.193.171 -1.134.355Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar33Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.387.389 6.849.662Diğer Yedekler-37.495.860 -41.646.816Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-88.720.219 -83.466.723Net Dönem Karı veya Zararı17 14.310.504 6.447.217Kontrol Gücü Olmayan Paylar603.857.774 117.710.831TOPLAM ÖZKAYNAKLAR973.229.508 482.783.054TOPLAM KAYNAKLAR1.137.108.228 635.463.936Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 22.039.497 5.171.890 -1.004.175 6.540.167 -49.263.608 -83.521.231 1.368.087 101.330.627 125.013.772 226.344.399Transferler1.368.087 -1.368.087Dönem Karı (Zararı)-10.844.236 -10.844.236 -12.226.179 -23.070.415Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)337.250 337.250 492.705 829.955Sermaye Arttırımı250.000.000 783.054 -435.561 -123 -30.736.060 219.611.310 18.142 219.629.452Sermaye Azaltımı31.172.655 31.172.655 162.945 31.335.600Dönem Sonu Bakiyeler450.000.000 22.039.497 783.054 5.171.890 -666.925 6.104.606 -49.263.731 -81.716.549 -10.844.236 341.607.606 113.461.385 455.068.991Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler450.000.000 22.039.497 783.054 5.200.687 -1.134.355 6.849.662 -41.646.816 -83.466.723 6.447.217 365.072.223 117.710.831 482.783.054Transferler6.447.217 -6.447.217Dönem Karı (Zararı)14.310.504 14.310.504 9.827.897 24.138.401Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.058.816 33 -1.058.783 -1.110.689 -2.169.472Sermaye Arttırımı573 573 434.725.609 434.726.182Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.940.753 -15.732 4.150.956 -11.147.254 -8.952.783 42.704.126 33.751.343Dönem Sonu Bakiyeler450.000.000 22.039.497 783.627 3.259.934 -2.193.171 33 7.387.389 -37.495.860 -88.720.219 14.310.504 369.371.734 603.857.774 973.229.508Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)17 24.138.401 -23.070.415 12.904.613 -2.715.264DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.169.472 829.955 -2.590.152 367.680Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.169.505 -2.590.605Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar33 829.955 453 367.680Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.169.472 829.955 -2.590.152 367.680TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.968.929 -22.240.460 10.314.461 -2.347.584Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.657.993 -11.733.474 10.597.548 -2.447.593Ana Ortaklık Payları11.310.936 -10.506.986 -283.087 100.009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976672BIST