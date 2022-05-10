***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 119.256.133 63.893.851Satışların Maliyeti14 -104.738.901 -54.637.714TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.517.232 9.256.137BRÜT KAR (ZARAR)14.517.232 9.256.137Genel Yönetim Giderleri-18.460.784 -9.622.088Pazarlama Giderleri-7.335.564 -2.883.767Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 6.378.140 7.036.163Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -7.762.490 -6.413.781ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-12.663.466 -2.627.336Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18.323 480.136Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar39.866 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-12.605.277 -2.147.200Finansman Gelirleri21.782.548 5.135.325Finansman Giderleri-4.815.217 -2.469.066SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.362.054 519.059Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-626.204 2.676.187Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -1.516.756 -1.142.673Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 890.552 3.818.860SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.735.850 3.195.246DÖNEM KARI (ZARARI)17 3.735.850 3.195.246Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar9.242.413 -1.331.531Ana Ortaklık Payları-5.506.563 4.526.777Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 0,00800000 0,00700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-109.989.498 18.643.062Dönem Karı (Zararı)17 3.735.850 3.195.246Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.803.978 1.166.785Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.794.433 2.723.635Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler822.068 -412.272Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 822.068 -412.272Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.213.126 3.883.301Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 3.673.335 3.579.524Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler539.791 303.777Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-16.261.749 -2.081.109Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-18.517.706 -4.334.445Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.255.957 2.253.336Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 626.204 -2.676.187Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-18.323 -478.610Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-18.323 -472.491Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -6.119Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.020.263 208.027İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-108.355.257 18.240.614Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-14.005.060 -28.448Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.996.946 -19.278.910İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-650.473 -5.865.560İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-23.346.473 -13.413.350Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.613.391 39.702.987İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -162.883 41.529.233İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.450.508 -1.826.246Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -43.440.572 -3.292.449Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -32.312.696 -9.996.823Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.167.820 8.475.752İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 5.123.120 4.262.672İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 8.044.700 4.213.080Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 496.501 1.712.139Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-32.975 -50.845İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-17.429 -22.359İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -15.546 -28.486Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 1.923.791 1.625.929İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.541.729 -628.718Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-7.821.292 -1.369.397Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-720.437 740.679Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-108.423.385 22.602.645Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -980.989 -572.484Vergi İadeleri (Ödemeleri)-585.124 -3.387.099YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.998.910 -5.291.059Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri109.804 472.492Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri109.804 472.492Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.095.214 -5.096.257Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -16.123.081 -5.010.290Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-972.133 -85.967Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 13.367Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.500 -680.661FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.962.955 133.532Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-920.480 -670.462Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.635.210 -2.654.828Ödenen Faiz-739.558 -808.008Alınan Faiz18.258.203 4.266.830YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-116.025.453 13.485.535NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-116.025.453 13.485.535DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 314.040.546 158.473.469DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 198.015.093 171.959.004Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 198.196.087 314.040.546Finansal Yatırımlar58.674.525 44.669.465Ticari Alacaklar6-18 33.705.047 33.054.519İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 164.000.435 141.476.085Diğer Alacaklar171.867.740 170.191.714İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-18 168.841.636 168.678.753İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.026.104 1.512.961Stoklar8 99.375.798 55.935.226Peşin Ödenmiş Giderler12 45.977.119 43.917.218Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.746.354 3.318.237Diğer Dönen Varlıklar13 16.335.574 6.942.399ARA TOPLAM789.878.679 813.545.409TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR789.878.679 813.545.409DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.239.616 2.302.251İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.239.616 2.302.251Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18.615.514 18.574.301Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller183.231.091 183.217.591Maddi Duran Varlıklar9 129.766.028 116.600.172Kullanım Hakkı Varlıkları22.167.189 22.053.464Maddi Olmayan Duran Varlıklar46.229.180 45.435.874Peşin Ödenmiş Giderler12 58.252.795 28.000.000Ertelenmiş Vergi Varlığı16 44.466.350 42.830.881Diğer Duran Varlıklar13 107.236.225 107.236.225TOPLAM DURAN VARLIKLAR612.203.988 566.250.759TOPLAM VARLIKLAR1.402.082.667 1.379.796.168KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7.062.394 7.100.868Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.920.416 6.188.628Ticari Borçlar42.744.847 29.577.027İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-18 8.426.498 3.303.378İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 34.318.349 26.273.649Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 12.021.566 11.525.065Diğer Borçlar251.272 284.247İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-18 57.641 75.070İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 193.631 209.177Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 5.513.123 3.600.332Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.516.756 585.124Kısa Vadeli Karşılıklar17.553.522 16.842.882Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 14.782.097 14.512.412Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.771.425 2.330.470Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 4.507.594 5.228.031ARA TOPLAM98.091.490 80.932.204TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER98.091.490 80.932.204UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar37.681.100 39.568.497Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 11.000 0Uzun Vadeli Karşılıklar48.625.092 43.558.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 46.698.388 41.730.880Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar1.926.704 1.827.868Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 46.614.150 46.378.203TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER132.931.342 129.505.448TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER231.022.832 210.437.652ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar417.108.995 423.582.383Ödenmiş Sermaye450.000.000 450.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22.039.497 22.039.497Paylara İlişkin Primler (İskontolar)783.627 783.627Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.587.913 2.554.738Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.582.765 2.550.938Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8.240.662 8.240.662Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.657.897 -5.689.724Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar5.148 3.800Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.197.204 7.197.204Diğer Yedekler-37.495.860 -37.495.860Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-21.496.823 -53.363.758Net Dönem Karı veya Zararı17 -5.506.563 31.866.935Kontrol Gücü Olmayan Paylar753.950.840 745.776.133TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.171.059.835 1.169.358.516TOPLAM KAYNAKLAR1.402.082.667 1.379.796.168Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler450.000.000 22.039.497 783.054 5.200.687 -1.134.355 6.849.662 -41.646.816 -83.466.723 6.447.217 365.072.223 117.710.831 482.783.054Transferler6.447.217 -6.447.217Dönem Karı (Zararı)4.526.777 4.526.777 -1.331.531 3.195.246Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)995.693 995.693 -110.560 885.133Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)584.916 -584.916 0Dönem Sonu Bakiyeler450.000.000 22.039.497 783.054 5.200.687 -138.662 7.434.578 -41.646.816 -77.604.422 4.526.777 370.594.693 116.268.740 486.863.433Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler450.000.000 22.039.497 783.627 8.240.662 -5.689.724 3.800 7.197.204 -37.495.860 -53.363.758 31.866.935 423.582.383 745.776.133 1.169.358.516Transferler31.866.935 -31.866.935Dönem Karı (Zararı)-5.506.563 -5.506.563 9.242.413 3.735.850Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-968.173 1.348 -966.825 -1.067.706 -2.034.531Dönem Sonu Bakiyeler450.000.000 22.039.497 783.627 8.240.662 -6.657.897 5.148 7.197.204 -37.495.860 -21.496.823 -5.506.563 417.108.995 753.950.840 1.171.059.835Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.735.850 3.195.246DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.034.531 885.133Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.034.531 885.133Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.034.531 885.133TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.701.319 4.080.379Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.176.055 -1.442.092Ana Ortaklık Payları-6.474.736 5.522.471http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028827BIST