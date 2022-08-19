***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 255.715.461 139.198.189 136.459.328 75.304.338Satışların Maliyeti14 -230.703.809 -116.571.291 -125.964.908 -61.933.577TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.011.652 22.626.898 10.494.420 13.370.761BRÜT KAR (ZARAR)25.011.652 22.626.898 10.494.420 13.370.761Genel Yönetim Giderleri-42.111.642 -19.968.721 -23.650.858 -10.346.633Pazarlama Giderleri-18.430.015 -4.150.884 -11.094.451 -1.267.117Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 27.973.741 9.818.670 21.595.601 2.782.507Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -12.307.028 -10.012.129 -4.544.538 -3.598.348ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-19.863.292 -1.686.166 -7.199.826 941.170Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.978.671 1.520.100 1.960.348 1.039.964Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-3.862 0 -3.862 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar439.226 570.501 399.360 570.501FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-17.449.257 404.435 -4.843.980 2.551.635Finansman Gelirleri37.664.899 16.087.116 15.882.351 10.951.791Finansman Giderleri-8.475.466 -5.244.481 -3.660.249 -2.775.415SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.740.176 11.247.070 7.378.122 10.728.011Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.813.272 -13.282 -1.187.068 -2.689.469Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -3.324.549 -4.628.516 -1.807.793 -3.485.843Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 1.511.277 4.615.234 620.725 796.374SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.926.904 11.233.788 6.191.054 8.038.542DÖNEM KARI (ZARARI)17 9.926.904 11.233.788 6.191.054 8.038.542Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.219.745 -1.945.596 4.977.332 -614.065Ana Ortaklık Payları-4.292.841 13.179.384 1.213.722 8.652.607Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 0,02200000 0,02500000 0,01400000 0,01800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-85.599.380 -109.762.204Dönem Karı (Zararı)17 9.926.904 11.233.788Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.316.004 -1.840.094Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.070.694 5.561.839Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.227.560 95.736Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 4.151.433 -228.668Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.076.127 324.404Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.410.067 4.807.217Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 7.189.499 4.491.440Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler220.568 315.777Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-28.123.459 -10.514.278Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-33.339.110 -14.570.691Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.215.651 4.056.413Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-88.076 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-88.076 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 1.813.272 13.282Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-813.354 -1.518.574Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-813.354 -1.512.455Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -6.119Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.187.292 -285.316İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-88.571.912 -113.427.269Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-23.265.299 -9.784.307Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.076.058 -46.560.790İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11.182.538 -10.343.874İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.106.480 -36.216.916Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.347.963 -15.657.615İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 1.522.102 -13.844.684İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -174.139 -1.812.931Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -68.622.861 -3.047.765Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -12.455.603 -45.790.278Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.434.178 6.742.471İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 4.005.123 849.181İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 10.429.055 5.893.290Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 692.564 361.514Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-55.291 -60.570İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-18.784 6.030İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -36.507 -66.600Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 11.169.569 1.538.066İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.893.190 -1.167.995Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-13.729.877 -718.414Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-163.313 -449.581Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-80.961.012 -104.033.575Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -2.524.237 -826.035Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.114.131 -4.902.594YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-52.572.496 -25.819.141İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-18.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri932.353 1.574.948Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri932.353 1.574.948Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-34.500.326 -8.726.795Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -32.132.415 -8.339.306Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.367.911 -387.489Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 13.367Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -680.661Verilen Nakit Avans ve Borçlar12 -19.004.523 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.768.420 474.526.019Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 468.477.523Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 468.477.523Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-3.903.555 -1.432.140Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.568.772 -5.520.722Ödenen Faiz-2.506.122 -1.220.853Alınan Faiz31.746.869 14.222.211YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-121.403.456 338.944.674NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-121.403.456 338.944.674DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 314.040.546 158.473.469DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 192.637.090 497.418.143Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 192.873.346 314.040.546Finansal Yatırımlar68.022.840 44.669.465Ticari Alacaklar168.303.113 174.530.604İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-18 21.872.002 33.054.519İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 146.431.111 141.476.085Diğer Alacaklar168.741.591 170.191.714İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-18 167.156.651 168.678.753İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.584.940 1.512.961Stoklar8 123.481.960 55.935.226Peşin Ödenmiş Giderler12 56.151.304 43.917.218Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.689.463 3.318.237Diğer Dönen Varlıklar13 22.301.050 6.942.399ARA TOPLAM801.564.667 813.545.409TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR801.564.667 813.545.409DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.404.411 2.302.251İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.404.411 2.302.251Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar19.012.434 18.574.301Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller184.015.524 183.217.591Maddi Duran Varlıklar9 142.259.576 116.600.172Kullanım Hakkı Varlıkları15.578.256 22.053.464Maddi Olmayan Duran Varlıklar47.342.300 45.435.874Peşin Ödenmiş Giderler12 47.226.040 28.000.000Ertelenmiş Vergi Varlığı16 45.443.318 42.830.881Diğer Duran Varlıklar13 107.236.225 107.236.225TOPLAM DURAN VARLIKLAR610.518.084 566.250.759TOPLAM VARLIKLAR1.412.082.751 1.379.796.168KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8.044.701 7.100.868Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.855.723 6.188.628Ticari Borçlar44.011.205 29.577.027İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-18 7.308.501 3.303.378İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 36.702.704 26.273.649Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 12.217.629 11.525.065Diğer Borçlar228.956 284.247İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-18 56.286 75.070İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 172.670 209.177Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 14.749.205 3.600.332Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.795.543 585.124Kısa Vadeli Karşılıklar17.294.845 16.842.882Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 14.853.442 14.512.412Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.441.403 2.330.470Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 5.064.718 5.228.031ARA TOPLAM108.262.525 80.932.204TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER108.262.525 80.932.204UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar29.043.228 39.568.497Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 20.696Uzun Vadeli Karşılıklar50.209.623 43.558.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 48.272.120 41.730.880Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar1.937.503 1.827.868Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 47.035.961 46.378.203TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER126.309.508 129.505.448TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER234.572.033 210.437.652ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar418.203.697 423.582.383Ödenmiş Sermaye450.000.000 450.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22.039.497 22.039.497Paylara İlişkin Primler (İskontolar)783.627 783.627Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.468.893 2.554.738Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.466.186 2.550.938Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8.240.662 8.240.662Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.774.476 -5.689.724Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar2.707 3.800Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.478.008 7.197.204Diğer Yedekler-37.495.860 -37.495.860Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-21.777.627 -53.363.758Net Dönem Karı veya Zararı17 -4.292.841 31.866.935Kontrol Gücü Olmayan Paylar759.307.021 745.776.133TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.177.510.718 1.169.358.516TOPLAM KAYNAKLAR1.412.082.751 1.379.796.168Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler450.000.000 22.039.497 783.054 5.200.687 -1.134.355 6.849.662 -41.646.816 -83.466.723 6.447.217 365.072.223 117.710.831 482.783.054Transferler6.447.217 -6.447.217 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)13.179.384 13.179.384 -1.945.596 11.233.788Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)355.392 -420 354.972 65.708 420.680Sermaye Arttırımı573 573 468.476.950 468.477.523Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.940.753 -15.732 4.150.956 -11.147.254 -8.952.783 8.952.783 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)553.459 -553.459 0Dönem Sonu Bakiyeler450.000.000 22.039.497 783.627 3.259.934 -778.963 -420 7.387.389 -37.495.860 -88.720.219 13.179.384 369.654.369 593.260.676 962.915.045Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler450.000.000 22.039.497 783.627 8.240.662 -5.689.724 3.800 7.197.204 -37.495.860 -53.363.758 31.866.935 423.582.383 745.776.133 1.169.358.516Transferler31.866.935 -31.866.935Dönem Karı (Zararı)-4.292.841 -4.292.841 14.219.745 9.926.904Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.084.752 -1.093 -1.085.845 -688.857 -1.774.702Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)280.804 -280.804Dönem Sonu Bakiyeler450.000.000 22.039.497 783.627 8.240.662 -6.774.476 2.707 7.478.008 -37.495.860 -21.777.627 -4.292.841 418.203.697 759.307.021 1.177.510.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)9.926.904 11.233.788 6.191.054 8.038.542DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.774.702 420.680 259.829 -464.453Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.773.609 421.100 262.270 -464.033Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.093 -420 -2.441 -420Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-1.093 -420 -2.441 -420Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.774.702 420.680 259.829 -464.453TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.152.202 11.654.468 6.450.883 7.574.089Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.529.795 60.445 5.353.740 1.502.537Ana Ortaklık Payları-5.377.593 11.594.023 1.097.143 6.071.552http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057318BIST