***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 30.04.2020Genel Kurul Tarihi 30.05.2020Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.05.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAHÇELİEVLERAdres 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/31 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı ibra edilmesi,5 - 2019 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,7 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamaların onaylanması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti,9 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2020 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,10 - Şirketin 2019 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2020 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet ) ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,12 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,14 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 IHYAY_ BİLGİLENDİRME DOKUMANI 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün (30/04/2020) yapılan toplantısındaŞirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.Yapılan görüşmeler neticesindea- Şirketimizin 2019 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30.05.2020 Cumartesi günü saat 13:00'de, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/31 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına,b- Toplantıya davetin T.T.K. 414. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,c- T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Bakanlık temsilcisi talep edilmesine,Katılanların oy birliği ile karar verildi.Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte ve şirketimizin www.ihlasyayinholding.com.tr internet sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841743BIST