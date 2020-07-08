Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

08.07.2020 09:58
GÜNCEL HABERLER



***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 250.000.000 TL (% 125 oranında) artırılarak 450.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna bugün başvuruda bulunulmuştur.
Henüz Kurul'ca onaylanmamış izahname ekte yer almaktadır.
Not: Dosya büyüklüğü nedeniyle izahname bölümler halinde gönderilmektedir. 2. Bölüm ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856517


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:12119.893
Değişim :  0,46% |  554,17
Açılış :  119.603  
Önceki Kapanış :  119.339  
En Yüksek
120.203 En Düşük
119.173
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 228,90 1.958.430 % 10,00  
PEKGY 10,68 3.630.378 % 9,99  
LKMNH 8,73 40.463.973 % 9,95  
VKFYO 5,81 8.793.484 % 9,83  
BMELK 6,20 62.422 % 9,54  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5857 8,6287 % 0,08  
Frank 7,2630 7,3068 % 0,19  
Riyal 1,8243 1,8334 % 0,06  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 3,46  
Altın Gr. 397 397 0,80  
Cumhuriyet 2.570 2.590 6,30  
Tam 2.645 2.658 6,50  
Yarım 1.285 1.300 3,20  
Çeyrek 643 651 1,60  
Gümüş.Ons 18,35 18,39 0,11  
Gümüş Gr. 4,05 4,06 0,02  
B. Petrol 42,93 42,93 -0,15  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru