***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 250.000.000 TL (% 125 oranında) artırılarak 450.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna bugün başvuruda bulunulmuştur.Henüz Kurul'ca onaylanmamış izahname ekte yer almaktadır.Not: Dosya büyüklüğü nedeniyle izahname bölümler halinde gönderilmektedir. 2. Bölüm ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856517BIST