***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 250.000.000 TL (%125 oranında) artırılarak 450.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahname Sermaye Piyasası Kuruluna 13.08.2020 tarih ve 51/969 sayılı toplantısında onaylanmış olup, söz konusu izahnamenin 3. ve son Bölümü ekte yer almaktadır.Diğer yandan, sınırlı denetimden geçen 30.06.2020 tarihli finansal tablolarımız da izahname ekinde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869369BIST