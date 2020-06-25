***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.06.2020 18:24
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 30.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.06.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, IHYAY, TREIHYA00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHYA00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, IHYAY, TREIHYA00015 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHYA00023 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.06.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında
2019 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un görüşüne sunuldu.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen dönem karı 1.368.087,00 TL'dir. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 508.298,16 TL net dönem karı mevcuttur.
2019 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide ve konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda geçmiş dönem zararları bulunması sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi aynen kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IHYAY_KAR_DAGITIM_TABLOSU_2019_YENI.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 200.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.144,63
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 15.515.981 508.298,16
4. Vergiler ( - ) -4.324.120 0
5. Net Dönem Kârı 1.368.087 508.298,16
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -83.371.794 -35.824.558,33
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852959
BIST