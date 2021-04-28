***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.04.2021 17:39
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 06.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, IHYAY, TREIHYA00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHYA00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, IHYAY, TREIHYA00015 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHYA00023 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında
2020 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un görüşüne sunuldu.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen dönem karı 6.447.217,00 TL'dir. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 4.209.528,53 TL net dönem karı mevcuttur.
2020 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide ve konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda geçmiş dönem zararları bulunması sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi aynen kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020 KÂR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 450.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.144,63
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -12.480.283 4.209.528,53
4. Vergiler ( - ) 8.128.790 0
5. Net Dönem Kârı 6.447.217 4.209.528,53
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -82.535.274 -35.316.260,17
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931870
BIST