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***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.07.2022 22:51
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 09.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.07.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, IHYAY, TREIHYA00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHYA00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, IHYAY, TREIHYA00015 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHYA00023 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 02.07.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında
2021 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un görüşüne sunuldu.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen dönem karı 31.866.935,00 TL'dir. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 11.045.269,92 TL net dönem karı mevcuttur.
2021 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak,
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide ve konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda geçmiş dönem zararları bulunması sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması hususundaki
Yönetim Kurulu önerisi aynen kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IHYAY_2021 KÂR DAĞITIM TABLOSU.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 450.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.144,63
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 130.055.523 13.885.748,4
4. Vergiler ( - ) -19.905.720 -2.840.478,48
5. Net Dönem Kârı 31.866.935 11.045.269,92
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -52.084.194 -31.106.731,64
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040960


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Altın Gr. 976 976 6,12  
Cumhuriyet 6.518 6.616 45,00  
Tam 6.519 6.609 19,00  
Yarım 3.191 3.232 10,00  
Çeyrek 1.598 1.615 4,00  
Gümüş.Ons 19,86 19,90 -0,39  
Gümüş Gr. 10,70 10,72 -0,18  
B. Petrol 111 111 2,45  
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