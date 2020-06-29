***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847714Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi26 Haziran 2020 tarihinde yapılan ve 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar, bağımsız denetim şirketi yetkilisi katılmış olup ancak diğer menfaat sahipleri katılmayı tercih etmemiştir.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıOyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıİhlas Holding A.Ş.-%80/Ahmet Mücahid Ören-%201.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği1.6. Kar Payı HakkıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılm