***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri
29.06.2020 17:10
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )
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Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847714
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
26 Haziran 2020 tarihinde yapılan ve 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar, bağımsız denetim şirketi yetkilisi katılmış olup ancak diğer menfaat sahipleri katılmayı tercih etmemiştir.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
-
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
İhlas Holding A.Ş.-%80/Ahmet Mücahid Ören-%20
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
-
1.6. Kar Payı Hakkı
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılm
18:05115.843
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.174,60
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
116.015
En Düşük
114.432
18:056,8560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
18:057,7166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0230
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7414
En Düşük
7,6775
18:05390,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,00
|Açılış
|: 390,68
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.320,00
|2.504.960
|% 10,00
|
|DGKLB
|2,75
|248.586.925
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,75
|201.085.689
|% 10,00
|
|SEKFK
|5,06
|12.859.127
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,00
|5.553.596
|% 10,00
|
|DAGI
|6,02
|13.936.935
|% -9,88
|
|GLBMD
|4,82
|7.040.166
|% -7,31
|
|TSPOR
|7,59
|508.007.293
|% -6,99
|
|ORGE
|6,55
|137.021.216
|% -6,03
|
|AYEN
|5,01
|242.823.779
|% -6,00
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|HALKB
|6,55
|1.001.231.427
|% 3,97
|
|ASELS
|32,06
|970.740.072
|% 1,97
|
|AKBNK
|6,11
|843.739.863
|% 3,74
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,92
|641.279.695
|% 1,59
|
|TSKB
|1,30
|354.383.686
|% 4,00
|
|KRDMD
|3,12
|834.427.112
|% 2,63
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3830
|8,4251
|% -0,59
|
|Frank
|7,1883
|7,2316
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-0,16
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.551
|10,40
|
|Tam
|2.605
|2.617
|10,60
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|5,20
|
|Çeyrek
|633
|641
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,82
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,34
|41,34
|0,41
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