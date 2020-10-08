***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
08.10.2020 09:36
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
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4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) PROF.DR.RESUL İZMİRLİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) NECMİ ÖZER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) MUSTAFA TANSU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) BÜLENT GENÇAY Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) ÜMİT FIRAT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) NECMİ ÖZER Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) PROF.DR.RESUL İZMİRLİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879617
BIST
10:591.154
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler10:57
|YGYO
|1,21
|66.487.203
|% 10,00
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|DYOBY
|13,20
|6.412.058
|% 10,00
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|PRZMA
|6,05
|12.522.690
|% 10,00
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|VANGD
|11,11
|2.206.757
|% 10,00
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|IDGYO
|8,03
|1.613.281
|% 10,00
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|TKURU
|550,20
|390.642
|% -10,00
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|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
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|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
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|TUCLK
|8,26
|11.654.099
|% -9,92
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|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
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|SISE
|6,78
|525.198.378
|% 1,35
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|ASELS
|18,17
|360.006.084
|% -2,10
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|TKNSA
|9,31
|245.588.357
|% -4,41
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|GARAN
|7,01
|217.352.559
|% 0,00
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|PETKM
|4,41
|174.896.902
|% 0,23
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|SISE
|6,78
|525.198.378
|% 1,35
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|YGYO
|1,21
|66.487.203
|% 10,00
|
|ODAS
|3,27
|173.708.688
|% 1,24
|
|SKBNK
|1,70
|81.965.898
|% 1,19
|
|IHLGM
|1,55
|64.733.526
|% 3,33
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,9372
|7,9427
|% 0,77
|
|Euro
|9,3432
|9,3545
|% 0,84
|
|Sterlin
|10,2183
|10,2695
|% 0,62
|
|Frank
|8,5994
|8,6512
|% 0,44
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|Riyal
|2,1033
|2,1139
|% 0,37
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,62
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|Altın Gr.
|481
|481
|2,41
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|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
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|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
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|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
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|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,18
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|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
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|B. Petrol
|42,51
|42,51
|0,52
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