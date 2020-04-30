***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2020 16:55
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (30.04.2020) yapılan toplantısında
Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi, 03/01/2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.5.1, 4.3.5, 4.3.6 ve 4.3.7 maddeleri gereğince bağımsız yönetim kurulu üye seçimi için aşağıdaki adayları tavsiye etmiş olup, söz konusu adayların bağımsız yönetim kurulu üye seçimi için adaylıkları uygun görülerek 30.05.2020 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
Karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları
Adı Soyadı
Resul İzmirli
Necmi Özer
Mustafa Tansu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841736
BIST
18:05101.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -485,22
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
18:056,9905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0408
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9408
18:057,6496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0903
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6683
En Düşük
7,5375
18:05378,64
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -4,19
|Açılış
|: 378,64
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
378,08
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.878.065
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|53.587.772
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.304.570
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|968.369
|% 10,00
|
|MAALT
|76,55
|10.836.434
|% 9,99
|
|DEVA
|16,20
|17.348.969
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.407.439
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|15.034.417
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|201.341
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|30.716.402
|% -9,99
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|THYAO
|10,69
|793.116.421
|% 0,66
|
|ASELS
|27,14
|678.298.736
|% -0,95
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|PETKM
|3,55
|546.677.502
|% -1,39
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% -5,19
|
|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% -1,41
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7735
|8,8175
|% 1,54
|
|Frank
|7,2064
|7,2498
|% 1,38
|
|Riyal
|1,8546
|1,8639
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|-27,11
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.488
|-24,30
|
|Tam
|2.491
|2.549
|-24,90
|
|Yarım
|1.214
|1.246
|-12,20
|
|Çeyrek
|609
|623
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|14,85
|14,88
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,08
|
|B. Petrol
|25,28
|25,28
|1,06
|
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