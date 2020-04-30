***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün (30.04.2020) yapılan toplantısındaŞirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi, 03/01/2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.5.1, 4.3.5, 4.3.6 ve 4.3.7 maddeleri gereğince bağımsız yönetim kurulu üye seçimi için aşağıdaki adayları tavsiye etmiş olup, söz konusu adayların bağımsız yönetim kurulu üye seçimi için adaylıkları uygun görülerek 30.05.2020 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,Karar verilmiştir.Bağımsız Yönetim Kurulu Üye AdaylarıAdı SoyadıResul İzmirliNecmi ÖzerMustafa Tansuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841736BIST