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***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.06.2020 17:38
GÜNCEL HABERLER



***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bugün (26/06/2020) yapılan toplantısında
25 Haziran 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev dağılımının
1-) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Mücahid Ören, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Ukaşe Gümüşer, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Abdullah Tuğcu, Mehmet Nureddin Yağcı, İsmail Kapan, Orhan Tanışman, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Prof. Dr. Resul İzmirli,  Necmi Özer ve Mustafa Tansu'nun getirilmesine,
2-) Şirket Genel Müdürlüğü'ne ve Murahhas Azalığa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ukaşe Gümüşer'in getirilmesine,
3-) Şirketi temsil ve ilzamın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'in münferit ve müstakil imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili olmasına ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Ukaşe Gümüşer, Orhan Tanışman ve Abdullah Tuğcu'dan herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile olmasına,
4-) Şirketi temsil ve ilzam edecek imzaların muteber olabilmesi için şirket unvanı altına konulmuş olmasına,
Karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853154


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Yarım 1.262 1.276 1,00  
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