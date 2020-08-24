***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortalıklarımızdan TGRT Haber TV A.Ş.'nin Yönetim kurulu, bugün yapmış olduğu toplantıdaözvarlığını güçlendirmek için mevcut sermayesini 35.000.000 TL artırmaya karar vermiştir. Söz konusu sermaye artırımına, Şirketimiz hissesi oranında katılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870885BIST