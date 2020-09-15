***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün (15.09.2020) yapmış olduğu toplantı neticesindeAna ortağımız İhlas Holding A.Ş. ile eşit oranda paya sahip olmak üzere İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kurulmasına, kuruluşa ilişkin çalışmaların başlanmasına ve gerekli izinler için başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875118BIST