***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2020 16:35
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (15.09.2020) yapmış olduğu toplantı neticesinde
Ana ortağımız İhlas Holding A.Ş. ile eşit oranda paya sahip olmak üzere İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kurulmasına, kuruluşa ilişkin çalışmaların başlanmasına ve gerekli izinler için başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875118
BIST
16:351.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,11
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
16:357,4941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0099
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
16:358,8914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0038
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
16:35472,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,59
|Açılış
|: 472,57
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler16:35
|RYSAS
|7,15
|147.153.187
|% 10,00
|
|EUKYO
|2,31
|8.210.318
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.013.647
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|848.416
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.484.809
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|39.890.183
|% -9,85
|
|METUR
|5,49
|3.747.288
|% -8,50
|
|GSRAY
|3,67
|77.955.428
|% -8,25
|
|PETKM
|4,38
|1.309.673.757
|% 1,86
|
|KRDMD
|3,13
|1.197.443.786
|% -0,63
|
|SISE
|6,40
|459.227.583
|% -0,47
|
|ECILC
|6,90
|451.492.336
|% 4,07
|
|TUPRS
|81,60
|373.281.045
|% 0,31
|
|KRDMD
|3,13
|1.197.443.786
|% -0,63
|
|PETKM
|4,38
|1.309.673.757
|% 1,86
|
|IHLAS
|1,09
|207.786.334
|% 2,83
|
|SKBNK
|1,49
|206.832.977
|% 2,76
|
|ZOREN
|2,73
|341.157.356
|% 0,37
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4908
|7,4941
|% 0,13
|
|Euro
|8,8869
|8,8914
|% 0,04
|
|Sterlin
|9,6183
|9,6665
|% 0,36
|
|Frank
|8,2268
|8,2764
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% 0,04
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|9,41
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|9,00
|
|Tam
|3.122
|3.199
|11,22
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|5,43
|
|Çeyrek
|757
|774
|2,71
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,41
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|39,91
|39,91
|0,30
|