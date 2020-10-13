***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2020 11:03
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2020-18.05.2020-21.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız İhlas Haber Ajansı A.Ş. yönetim kurulu devam eden halka arz çalışmaları kapsamında Şirketin mali yapısını daha da güçlendirilmesi amacı ile 14.000.000 TL olan şirket sermayesini %200 bedelli artırarak 42.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve pay alım bedelinin % 35 primli olmasına, karar verdiklerini bildirmiştir.
Şirketimiz bağlı ortaklığımızın yapacağı sermaye artırımına daha önce açıklandığı şekilde hissesi oranında katılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881089
BIST
11:141.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,78
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
11:147,9103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0215
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
11:149,3288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0043
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
11:14488,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,42
|Açılış
|: 488,02
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
488,58
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler11:14
|KLGYO
|14,08
|10.251.197
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|285.859
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|3.887.772
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|916.285
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|2.865.980
|% 10,00
|
|DENGE
|4,86
|482.102
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|71.073
|% -10,00
|
|MRSHL
|336,60
|430.511
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|693.937
|% -9,99
|
|ARTI
|14,42
|140.263
|% -9,99
|
|ODAS
|3,61
|552.742.134
|% 3,44
|
|SASA
|17,62
|249.465.792
|% 3,77
|
|GARAN
|7,12
|241.570.515
|% -0,28
|
|KRDMD
|3,59
|208.015.412
|% 0,28
|
|SISE
|6,87
|201.030.934
|% -0,43
|
|ODAS
|3,61
|552.742.134
|% 3,44
|
|SKBNK
|1,76
|155.613.587
|% 2,33
|
|ISGYO
|2,17
|139.167.099
|% 3,83
|
|KRDMD
|3,59
|208.015.412
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,85
|101.810.437
|% 0,54
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9062
|7,9103
|% 0,27
|
|Euro
|9,3227
|9,3288
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,2623
|10,3138
|% -0,11
|
|Frank
|8,6399
|8,6920
|% 0,02
|
|Riyal
|2,0993
|2,1098
|% 0,16
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-2,22
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,94
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,87
|41,87
|0,15
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:26BEYAZ
Yüzde 9.00 oranında artışla 14.90 lira fiyatla işlem gören hissede 892, 748 adet işlem
-
11:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 51 kaybederek (% -0.27 ) 1, 304
-
11:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, TRKCM, GUSGR
-
11:25XU100
Endeks 1, 179 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 5, 313.00 milyon TL de
-
11:25PRKAB
Yüzde 4.84 oranında artışla 16.68 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 695, 664 adet işlem