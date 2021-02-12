***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün (12.02.2021) yapmış olduğu toplantısındaŞirketimiz yönetim kurulu üyelerinden Sayın Mehmet Nureddin Yağcı'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmekte olan Sayın Ukaşe Gümüşer'in Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür ve Murahhas Aza olarak görev yapmasına,Söz konusu durumun ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine,Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909400BIST