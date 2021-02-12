***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2021 18:00
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (12.02.2021) yapmış olduğu toplantısında
Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden Sayın Mehmet Nureddin Yağcı'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmekte olan Sayın Ukaşe Gümüşer'in Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür ve Murahhas Aza olarak görev yapmasına,
Söz konusu durumun ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine,
Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909400
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,15
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
18:057,0232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0026
|Açılış
|: 7,0400
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|Önceki Kapanış
|: 7,0300
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7,0476
En Düşük
7,0087
18:058,5152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0223
|Açılış
|: 8,5050
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|Önceki Kapanış
|: 8,5250
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8,5445
En Düşük
8,4862
18:05412,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,18
|Açılış
|: 412,66
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|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,90
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|34,98
|10.183.098
|% 10,00
|
|AVGYO
|5,39
|20.217.823
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|94.056.421
|% 9,99
|
|BAKAB
|29,06
|57.680.695
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|26.511.519
|% 9,99
|
|EKIZ
|11,79
|962.842
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|1.156.397
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,48
|975.585
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.709.098
|% -9,98
|
|PSDTC
|36,72
|7.562.767
|% -9,96
|
|KOZAL
|144,20
|2.909.434.677
|% 5,49
|
|SASA
|34,42
|1.664.409.909
|% 9,97
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|SISE
|7,69
|870.331.474
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|DOHOL
|3,58
|687.750.556
|% -2,45
|
|TSKB
|1,75
|325.539.430
|% -1,13
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|PETKM
|4,98
|722.975.456
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0212
|7,0232
|% -0,04
|
|Euro
|8,5098
|8,5152
|% -0,26
|
|Sterlin
|9,6985
|9,7472
|% 0,22
|
|Frank
|7,8520
|7,8993
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8673
|1,8767
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|0,55
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,36
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,08
|
Seans Raporu
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