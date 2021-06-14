***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2020 - 18.05.2020 - 21.08.2020 - 24.12.2020 - 05.03.2021- 19.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcılarımızdan İhlas Haber Ajansı'nın halka arzı ile ilgili gelen sorular üzerine aşağıdaki açıklama yapılmaktadır.Bağlı ortaklığımız İhlas Haber Ajansı A.Ş. halka arza ilişkin başvurunun bu hafta içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye yapılacağını tarafımıza bildirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942223BIST