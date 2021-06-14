***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2021 17:01
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2020 - 18.05.2020 - 21.08.2020 - 24.12.2020 - 05.03.2021- 19.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızdan İhlas Haber Ajansı'nın halka arzı ile ilgili gelen sorular üzerine aşağıdaki açıklama yapılmaktadır.
Bağlı ortaklığımız İhlas Haber Ajansı A.Ş. halka arza ilişkin başvurunun bu hafta içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye yapılacağını tarafımıza bildirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942223
BIST
17:551.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,68
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
17:558,4005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4108
En Düşük
8,3031
17:5510,1925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0293
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1984
En Düşük
10,0527
17:55504,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,64
|Açılış
|: 504,11
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler17:55
|GSRAY
|3,96
|376.219.898
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,75
|46.977.857
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|55.187.538
|% 9,94
|
|KUTPO
|35,38
|186.785.908
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|TKURU
|142,00
|2.447.986
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.318.547
|% -9,81
|
|YAYLA
|4,01
|8.481.862
|% -6,31
|
|TSGYO
|3,71
|18.086.332
|% -5,36
|
|THYAO
|14,66
|1.587.547.881
|% 0,48
|
|GARAN
|8,39
|850.998.260
|% -0,83
|
|FENER
|38,18
|690.418.236
|% 1,81
|
|EKGYO
|2,18
|524.630.150
|% -1,80
|
|TUPRS
|104,30
|502.950.177
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,18
|524.630.150
|% -1,80
|
|YKBNK
|2,25
|487.506.845
|% -0,88
|
|THYAO
|14,66
|1.587.547.881
|% 0,48
|
|GARAN
|8,39
|850.998.260
|% -0,83
|
|GSRAY
|3,96
|376.219.898
|% 10,00
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3991
|8,4005
|% 0,08
|
|Euro
|10,1866
|10,1925
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,8259
|11,8852
|% 0,16
|
|Frank
|9,3094
|9,3655
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2335
|2,2447
|% 0,09
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|-10,87
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,96
|27,99
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|0,02
|
|B. Petrol
|73,43
|73,43
|0,74
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 83 artarak (% 0.25 ) 1, 566
-
17:58XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 12, 303.00 milyon TL de
-
17:58KLMSN
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 909, 640 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 611 adet işlem
-
17:55RYSAS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 766, 020 adet işlem