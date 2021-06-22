***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2021 19:55
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2020 - 18.05.2020 - 21.08.2020 - 24.12.2020 - 05.03.2021- 19.04.2021 - 14.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız İhlas Haber Ajansı A.Ş. halka açılma çalışmaları çerçevesinde hazırlanan izahnamenin onayı için bugün (22.06.2021) Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul'a başvuruda bulunmuştur.
Bağlı ortaklığımızın hazırlamış olduğu taslak izahnamesi şirketin kurumsal internet adresi olan www.ihlashaberajansi.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.terayatirim.com adresli internet sitelerinde yayımlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943642
BIST
18:051.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,33
|Açılış
|: 1.403
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|Önceki Kapanış
|: 1.399
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1.411
En Düşük
1.394
18:058,6574
En Yüksek
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En Düşük
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En Yüksek
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|: 502,81
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506,03
En Düşük
494,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|10,57
|164.709.827
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.964.630
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.616.220
|% 9,98
|
|SEKFK
|6,62
|27.726.096
|% 9,97
|
|ISKPL
|30,08
|56.176.574
|% 9,94
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|MERIT
|16,94
|1.703.527
|% -9,89
|
|UTPYA
|22,06
|2.977.186
|% -7,23
|
|AYCES
|72,70
|4.061.609
|% -6,31
|
|IDGYO
|6,27
|2.159.476
|% -5,43
|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 1,17
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|GARAN
|8,32
|879.104.902
|% 1,59
|
|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 6,04
|
|BERA
|14,95
|551.568.962
|% -1,90
|
|EKGYO
|2,15
|546.405.526
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,20
|440.495.932
|% 1,85
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 6,04
|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6464
|8,6574
|% -1,28
|
|Euro
|10,3357
|10,3512
|% -1,01
|
|Sterlin
|12,0327
|12,0930
|% -1,24
|
|Frank
|9,3888
|9,4454
|% -1,33
|
|Riyal
|2,3007
|2,3123
|% -1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-2,96
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-7,20
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,84
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|-0,13
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|B. Petrol
|74,90
|74,90
|0,00
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