***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2020 - 18.05.2020 - 21.08.2020 - 24.12.2020 - 05.03.2021- 19.04.2021 - 14.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız İhlas Haber Ajansı A.Ş. halka açılma çalışmaları çerçevesinde hazırlanan izahnamenin onayı için bugün (22.06.2021) Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul'a başvuruda bulunmuştur.Bağlı ortaklığımızın hazırlamış olduğu taslak izahnamesi şirketin kurumsal internet adresi olan www.ihlashaberajansi.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.terayatirim.com adresli internet sitelerinde yayımlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943642BIST