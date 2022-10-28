***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.10.2022 10:04
***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca alınan karar kapsamında İhlas Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevine Sayın Fevzi Kahraman atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074950
BIST
10:073.922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -12,14
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.929
En Düşük
3.914
10:0718,6269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6576
En Düşük
18,5631
10:0718,5349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0143
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6644
En Düşük
18,5041
10:07991,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,98
|Açılış
|: 991,39
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
990,64
BIST En Aktif Hisseler10:05
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|TUCLK
|24,12
|2.687.643
|% 9,94
|
|MTRYO
|3,03
|796.036
|% 9,78
|
|VKING
|13,47
|251.294
|% 9,60
|
|MIPAZ
|7,82
|13.737.451
|% 9,22
|
|AGYO
|6,11
|1.765.845
|% -9,88
|
|CRFSA
|59,80
|5.152.341
|% -5,68
|
|BRSAN
|55,65
|7.144.161
|% -5,28
|
|MZHLD
|140,90
|562.317
|% -4,67
|
|ICBCT
|8,26
|5.593.599
|% -4,51
|
|THYAO
|98,85
|113.701.235
|% -0,55
|
|ORGE
|23,00
|65.398.057
|% -0,35
|
|AKBNK
|15,23
|64.596.970
|% 0,00
|
|AYGAZ
|56,20
|57.283.658
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,52
|55.675.840
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,52
|55.675.840
|% 0,00
|
|OSTIM
|2,60
|28.193.918
|% -0,76
|
|AKBNK
|15,23
|64.596.970
|% 0,00
|
|PSGYO
|6,60
|26.827.517
|% 1,54
|
|ODAS
|8,12
|29.950.664
|% 0,25
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6115
|18,6162
|% 0,09
|
|Euro
|18,5193
|18,5332
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,4111
|21,5185
|% -0,09
|
|Frank
|18,6850
|18,7975
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% 0,14
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|-10,61
|
|Altın Gr.
|991
|991
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.651
|6.716
|-20,00
|
|Yarım
|3.241
|3.285
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.642
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,36
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|93,80
|93,80
|-1,24
|