***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün (22.05.2023) yapılan toplantısındaŞirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi tamamlandığından dolayı, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ilgili maddeleri gereğince, ekte özgeçmişleri bulunan Sn. Ahmet Mücahid Ören, Sn. Mehmet Nureddin Yağcı, Sn. Ukaşe Gümüşer, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Bülent Gençay, Sn. İsmail Kapan'ın Yönetim Kurulu Üye adaylıkları ile ekte özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları bulunan Sn. Necmi Özer, Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli ve Sn. Mustafa Tansu‘nun bağımsız yönetim kurulu üye adaylıkları uygun görülerek 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.Karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Üye ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık beyanları ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152899BIST