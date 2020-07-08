***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 600.000.000,00 TL Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 250.000.000 TL (% 125 oranında) artırılarak 450.000.000,00 TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak hazırlanmış olan Yönetim Kurulu kararı ve raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856511BIST