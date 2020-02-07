***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET MÜCAHİD ÖREN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci 15.07.2003 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği 1.85 A ve B Grubu Bağımsız Üye DeğilUKAŞE GÜMÜŞER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Mühendis 11.01.2018 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetici Bağımsız Üye DeğilABDULLAH TUĞCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 04.03.2013 İcrada Görevli FİNANS KOORDİNATÖRÜ Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye DeğilİSMAİL KAPAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci 10.03.2014 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye DeğilMEHMET NUREDDİN YAĞCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci 25.11.2013 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yoktur Bağımsız Üye DeğilORHAN TANIŞMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 13.09.2010 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiİSMAİL CENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.03.2014 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/594660 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi BaşkanıNAZMİ ÖRS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.04.2014 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/594660 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıRESUL İZMİRLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 07.02.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur. Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817620 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817672BIST